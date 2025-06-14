Чоловіки частіше визнаються батьками-одинаками через суд: кількість справ зросла у 67 разів

Батько з дитиною. Ілюстративне фото: Getty images

В Україні різко зросла кількість судових справ, у яких чоловіки домагаються офіційного статусу батька-одинака. Здебільшого для підтвердження самостійного виховання дитини в умовах війни. За три роки таких справ стало у 67 разів більше, і лише з початку 2025 року їх нарахували щонайменше 400.

Як повідомляє платформа Опендатабот, від початку повномасштабної війни у судовому реєстрі зафіксували щонайменше 1255 таких справ.

Ще у 2022 році з січня по травень було лише шість подібних справ, тоді як за той самий період 2025 року — вже 400. Загалом за 2022 рік було зафіксовано 37 справ, а наступного року — вже 180. У 2024-му кількість таких звернень зросла до 625, і тенденція продовжується: лише за перші п’ять місяців 2025 року українські суди розглянули не менше як 400 нових справ про визнання чоловіків батьками-одинаками.

Адвокати пояснюють цю динаміку кількома факторами: від воєнного стану та мобілізації — до частого виїзду матерів за кордон. До того ж статус батька, який самостійно виховує неповнолітню дитину, надає право на виїзд за межі України, що для чоловіків призовного віку є обмеженим.

Нагадаємо, що чоловіки, які мають бронь від мобілізації, можуть перетинати кордон України як у службових справах, так і під час відпустки. Водночас для окремих категорій заброньованих громадян діють обмеження щодо виїзду у відпустку.