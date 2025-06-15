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У США десятки тисяч людей протестують проти політики Трампа

Десятки тисяч американців вийшли на акції протесту проти політики Трампа. Фото: АРДесятки тисяч американців вийшли на акції протесту проти політики Трампа. Фото: АР

У суботу, 14 червня, десятки тисяч американців взяли участь у масштабних акціях протесту в різних містах США проти політики президента Дональда Трампа.

Загалом заплановано 2000 демонстрацій про всій країні – від Нью-Йорка до Лос-Анджелеса, повідомило агентство Reuters.

Протести відбуваються в день 79-го дня народження Дональда Трампа та військового параду у Вашингтоні з нагоди 250-річчя Армії США.

Мітинги відбуваються під гаслом «Ніяких королів» як нагадування, що в американській демократії ніхто не стоїть над законом.

Як пише видання, у Вашингтоні заплановано завершення протестів великим мітингом навпроти Білого дому. Трамп закликав не протестувати під час параду, заявивши, що «протестувальників зустрінуть із серйозною силою».

Нагадаємо, що за даними агентства Reuters, парад обійдеться бюджету від 25 до 45 мільйонів доларів. На святкування планують залучити понад 6 500 військових, близько 150 одиниць техніки й 50 літаків.

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