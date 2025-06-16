На Миколаївщині за тиждень народилось 59 малюків
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- Світлана Іванченко
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14:11, 16 червня, 2025
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На Миколаївщині з 9 по 15 червня у пологових відділеннях народилось 59 дітей.
Як зазначили в обласному управлінні здоров'я, серед немовлят, 25 дівчат та 34 хлопчики.
З найменшою вагою 1400 грам народилась дитина в КНП Миколаївської міської ради «Пологовий будинок №2».
За інформацією преслужби Миколаївської міської ради, в обласному центрі з 6 по 13 червня народилося 40 дітей. Зазначається, що серед немовлят, 19 хлопчиків та 21 дівчинка.
Раніше повідомлялось, що в Україні різко зросла кількість судових справ, у яких чоловіки домагаються офіційного статусу батька-одинака.
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