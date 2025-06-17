На Миколаївщині оголосили набір на посаду тракториста-машиніста в рятувальний загін

Аварійно-рятувальний загін спеціального призначення шукає працівника на посаду тракториста-машиніста (екскаваторника) з відповідними категоріями допуску до техніки.

Про це повідомили в Головному управлінні ДСНС України у Миколаївській області.

Основні вимоги до кандидатів:

вік від 18 років;

повна загальна середня освіта;

наявність військово-облікових документів з оновленими даними;

посвідчення тракториста-машиніста з відкритими категоріями А1, А2.

Працівникам пропонують офіційне працевлаштування, зарплату від 18 000 грн, додаткову винагороду під час воєнного стану, соціальний пакет, медичне і санаторно-курортне забезпечення, а також можливість відстрочки від мобілізації.

Контактний номер: +380632845720.

Адреса для звернень — вул. Привільна, 136-б.

Нагадаємо, у першому кварталі 2025 року середньомісячна заробітна плата в Україні склала понад 23,4 тисячі гривень, що на 24,1% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Проте, з урахуванням інфляції, зростання доходів уповільнилося: у першому кварталі реальна зарплата зросла лише на 9,2%, тоді як торік показник становив 17,8%.