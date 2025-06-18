Рада ухвалила реформу АРМА: що змінилося

Голова Агентства з розшуку та управління активами АРМА Олена Дума. Фото: РБК-Україна

Верховна Рада ухвалила законопроєкт №12374-д, який запускає реформу АРМА — Національного агентства з розшуку та управління активами, отриманими внаслідок корупційних та інших злочинів.

Про це повідомила очільниця нацагенства Олена Дума.

За закон проголосували 253 народні депутати.

Новий законопроєкт передбачає комплексну реформу Національного агентства з розшуку та управління активами (АРМА). Він вводить прозору конкурсну процедуру призначення керівництва агентства з участю міжнародних експертів, а також встановлює чіткі правила щодо обігу та передачі арештованого майна.

Як розповіла очільниця АРМА Олена Дума, документ усуває низку спірних норм, які викликали багато критики під час обговорення — зокрема після розгляду понад 900 правок. Закон не передбачає обмежень для перевірок з боку НАЗК, не дозволяє прокурорам оцінювати активи, а також виключає можливість для власників арештованого майна користуватись ним за гроші. Усі ці рішення спрямовані на запобігання корупційним ризикам та збереження ефективності кримінального процесу.

Також було відхилено пропозицію дозволити розшук активів за запитами фізичних осіб — щоб зберегти баланс із правоохоронною системою та захистити конфіденційну інформацію.

Серед ключових змін:

розблокування управління корпоративними правами, пов’язаними з РФ;

посилення інституційної спроможності АРМА через відкритий конкурс на голову агентства та призначення заступників;

можливість проведення зовнішнього аудиту;

право АРМА управляти грошима, зокрема вкладати у держоблігації для підтримки економіки;

впровадження інструментів роботи з криптовалютами, включно зі створенням офіційного криптогаманця;

створення Ради громадського контролю та відділу внутрішнього контролю.

Водночас, за словами Олени Думи, для повноцінного запуску реформи ще необхідні зміни до Кримінального процесуального кодексу та Закону «Про прокуратуру». Без них деякі нові механізми можуть залишитися лише на папері.

Нагадаємо, що Верховна Рада України прийняла закон №12178, який передбачає ліквідацію системи медико-соціальних експертних комісій із 2025 року. Законопроєкт підтримали 259 парламентаріїв.