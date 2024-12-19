Рада ліквідувала МСЕК: із 2025 року запрацюють експертні комісії

Результати голосування ВРУ про ліквідацію МСЕК. Фото: Ярослав Железняк

Верховна Рада України прийняла закон №12178, який передбачає ліквідацію системи медико-соціальних експертних комісій із 2025 року. Законопроєкт підтримали 259 парламентаріїв.

Про це повідомив народний депутат від «Голосу» Ярослав Железняк.

«З 1 січня 2025 року впроваджується створення експертних комісій у кластерних і надкластерних лікарнях (сучасна система оцінювання функціонування особи)», — написав нардеп.

У пояснювальній записці до закону зазначається, що його метою є спрощення процесу встановлення інвалідності, цифровізацію процедур, впровадження прозорих механізмів оскарження.

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«Проєкт закону запроваджує зміну підходів до визначення потреб людей, що мають обмеження функціонування та спрощення в отриманні ними послуг й інших видів допомоги, яких вони потребують», — йдеться у пояснювальній записці.

Ініціатори законодавчих змін наголошують, що нинішня система МСЕК була створена ще до здобуття Україною незалежності та не відповідає сучасним викликам, особливо в умовах війни з РФ. Закон має наблизити процедури до міжнародних стандартів і полегшити отримання необхідної допомоги для людей з інвалідністю.

Нагадаємо, депутати Миколаївської обласної ради підтримали приєднання Центру медико-соціальної експертизи до Миколаївської обласної клінічної лікарні.

Як раніше повідомлялось, у Миколаївській області на базі лікарень створили 37 експертних команд, які замінять медико-соціальні експертні комісії. Загалом в Україні такі команди функціонуватимуть у 286 медзакладах.

Корупція в МСЕК

На початку жовтня силовики затримали керівницю медико-соціальної експертної комісії у Хмельницькій області Тетяну Крупу, в помешканні якої було знайдено мільйони доларів. Затримано також було її сина, посадовця управління Пенсійного фонду.

Пізніше стало відомо, що Хмельницькій області, 49 прокурорів на чолі з обласним прокурором Олексієм Олійником оформили у Тетяни Крупи інвалідність.