Рада ліквідувала МСЕК: із 2025 року запрацюють експертні комісії
-
- Світлана Іванченко
-
•
-
13:06, 19 грудня, 2024
-
Верховна Рада України прийняла закон №12178, який передбачає ліквідацію системи медико-соціальних експертних комісій із 2025 року. Законопроєкт підтримали 259 парламентаріїв.
Про це повідомив народний депутат від «Голосу» Ярослав Железняк.
«З 1 січня 2025 року впроваджується створення експертних комісій у кластерних і надкластерних лікарнях (сучасна система оцінювання функціонування особи)», — написав нардеп.
У пояснювальній записці до закону зазначається, що його метою є спрощення процесу встановлення інвалідності, цифровізацію процедур, впровадження прозорих механізмів оскарження.
«Проєкт закону запроваджує зміну підходів до визначення потреб людей, що мають обмеження функціонування та спрощення в отриманні ними послуг й інших видів допомоги, яких вони потребують», — йдеться у пояснювальній записці.
Ініціатори законодавчих змін наголошують, що нинішня система МСЕК була створена ще до здобуття Україною незалежності та не відповідає сучасним викликам, особливо в умовах війни з РФ. Закон має наблизити процедури до міжнародних стандартів і полегшити отримання необхідної допомоги для людей з інвалідністю.
Нагадаємо, депутати Миколаївської обласної ради підтримали приєднання Центру медико-соціальної експертизи до Миколаївської обласної клінічної лікарні.
Як раніше повідомлялось, у Миколаївській області на базі лікарень створили 37 експертних команд, які замінять медико-соціальні експертні комісії. Загалом в Україні такі команди функціонуватимуть у 286 медзакладах.
Корупція в МСЕК
На початку жовтня силовики затримали керівницю медико-соціальної експертної комісії у Хмельницькій області Тетяну Крупу, в помешканні якої було знайдено мільйони доларів. Затримано також було її сина, посадовця управління Пенсійного фонду.
Пізніше стало відомо, що Хмельницькій області, 49 прокурорів на чолі з обласним прокурором Олексієм Олійником оформили у Тетяни Крупи інвалідність.
Після ситуації з обшуками в керівниці медико-соціальної експертної комісії Миколаївської області та зловживаннями посадових осіб різних держорганів з отриманням інвалідності президент Володимир Зеленський провів засідання РНБО.
Згодом Президент України Володимир Зеленський підписав закон щодо ліквідації медико-соціальних експертних комісій з 31 грудня 2024 року.
Також повідомлялося, що в Україні з 1 січня стартує перший етап реформи медико-соціальних експертних комісій. Реформа передбачає переведення функцій МСЕК у кластерні лікарні, скасування поняття медико-соціальної експертизи та цифровізованою.Пізніше, Президент України Володимир Зеленський підписав закон, що передбачає удосконалення роботи медико-соціальної експертної комісії.
Останні новини про: Верховна Рада