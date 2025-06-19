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На реванш Усик — Дюбуа вже продали 75 тисяч квитків

Олександр Усик і Даніель Дюбуа. Фото: EurosporОлександр Усик і Даніель Дюбуа. Фото: Eurospor

Засновник Queensberry Promotions Френк Уоррен розповів про підготовку до реваншу між Олександром Усиком і Даніелем Дюбуа, який відбудеться 19 липня у Лондоні.

Про це він розказав в інтерв’ю для «Чемпіона».

За словами промоутера, на стадіоні «Вемблі» вже продано близько 75 тисяч квитків із 90 тисяч доступних. Френк Уоррен не приховує, що підтримує Дюбуа, але водночас висловив щиру повагу до Усика.

— Олександр – чудова людина. Він прекрасний амбасадор боксу, спорту, і, що найважливіше – України. Усик – фантастичний хлопець. Я дуже його поважаю. Звісно, я хочу, щоб переміг Даніель, але я люблю Олександра. У нього чудове почуття гумору і гарна команда поруч, — зазначив Френк Уоррен.

Нагадаємо, перший бій Усика та Дюбуа відбувся 26 серпня 2023 року у Вроцлаві. Тоді український чемпіон здобув перемогу технічним нокаутом у дев’ятому раунді.

Раніше Олександр Усик поділився очікуваннями від реваншу з британцем Даніелем Дюбуа. Він зазначив, що вдячний Богові за можливість знову битися за звання абсолютного чемпіона та подякував Данієлю, що той приглядав за його поясом IBF. «Тепер я збираюся його повернути», сказав боксер.

Слід зазначити, що раніше Олександр Усик відмовився від звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі, віддавши титул IBF для поєдинку британських боксерів Ентоні Джошуа та Даніеля Дюбуа.

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