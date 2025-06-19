У Миколаєві тимчасово обмежать рух трамваїв №3

Трамваї у Миколаєві тимчасово змінити маршрут. Фото: «Миколаївелектротранс»

З 20 червня в Миколаєві обмежать рух трамваїв маршруту №3 у двох напрямках — через ремонт теплотраси.

Про це повідомили в комунальному підприємстві «Миколаївелектротранс».

Окрім того, в місті триває поточний ремонт трамвайних колій на перехресті вулиць 1-ї Воєнної та Марка Кропивницького (колишня Потьомкінська) — у напрямку Чорноморського суднобудівного заводу.

Ремонтні роботи у Миколаєві. Фото: «Миколаївелектротранс»

У зв’язку з цим трамваї маршруту №11 тимчасово змінив напрямок: від Центрального ринку вони курсують через вулиці Сінну, Захисників Миколаєва (колишня Декабристів) і Ковальську (колишня Кузнецька) до 6-ї Слобідської, а потім — у зворотному напрямку.

Рух за звичними маршрутами відновлять після завершення ремонтних робіт. У «Миколаївелектротрансі» просять мешканців враховувати зміни під час планування поїздок.

Нагадаємо, що у зв’язку зі спекотною погодою у Миколаєві в тролейбусах почнуть вмикати кондиціонери.