Центр Рекрутингу: до 30% охочих вступити до ЗСУ — жінки

Центр рекрутингу. Фото з офіційного сайту

Жінки дедалі активніше звертаються з бажанням служити у Збройних силах України.

За даними начальника 5-го центру рекрутингу Сил тероборони Артема Аврамича, близько 30% усіх звернень надходять саме від них.

За його словами, жінки часто приходять навіть без військово-облікових документів, тому їм допомагають оформити все на місці.

«Ми зараз фіксуємо, що до 30% звернень до нас надходять від жінок. Вони можуть долучатися як за мобілізацією, так і за контрактом. Багато хто з цих жінок не має військово-облікових документів, тому ми здійснюємо це оформлення. Також ми проводимо супровід на всіх етапах, які однакові як для чоловіків, так і для жінок», — розповів Артем Аврамич.

Нагадаємо, що станом на початок 2024 року в українській армії служило 45 тисяч 587 військовослужбовиць.