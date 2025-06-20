В Україну повернулися поранені та тяжкохворі військовополонені

Обмін військовополоненими 20 червня. Фото: Володимир Зеленський

У пʼятницю, 20 червня, відбувся черговий обмін полоненими між Україною та Росією, в межах домовленостей, досягнутих під час другого раунду переговорів у Стамбулі.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

Кількість звільнених наразі не розголошується з міркувань безпеки — її оголосять після завершення всіх етапів обміну.

«Більшість воїнів, які повертаються сьогодні з російського полону, перебувала там понад два роки. І ось нарешті вони вдома. Я вдячний усім, хто повертає наших людей. Працюємо, щоб обміни продовжувались і надалі, доки не повернемо всіх. Слава Україні!», — написав Володимир Зеленський.

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За інформацією Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, цього разу звільнено солдатів і сержантів Збройних сил України, зокрема військово-морських сил, сухопутних військ, територіальної оборони, десантно-штурмових військ, підрозділів безпілотних систем, а також прикордонників і нацгвардійців.

Багато з них — оборонці Маріуполя, які перебували в російському полоні з 2022 року. Станом на момент повернення більшість мають поранення, ускладнення здоров’я або хронічні хвороби.

«Усі звільнені сьогодні Оборонці мають поранення, або важкі медичні діагнози: епілепсія, гіпертонія, ішемічна хвороба серця, проблеми із зором, хвороби опорно-рухового апарату, грижі, хронічні хвороби органів травлення. У багатьох визволених діагностовано втрату ваги», — йдеться у повідомленні.

Після звільнення військових доставлять до медичних установ, де вони пройдуть повне обстеження, лікування та реабілітацію. Також їм буде відновлено документи та виплачено грошове забезпечення за час перебування в полоні.

Обмін військовополоненими 20 червня. Фото: Володимир Зеленський

Обмін військовополоненими 20 червня. Фото: Володимир Зеленський

Обмін військовополоненими 20 червня. Фото: Володимир Зеленський

Обмін військовополоненими 20 червня. Фото: Володимир Зеленський

Обмін військовополоненими 20 червня. Фото: Володимир Зеленський

Обмін військовополоненими 20 червня. Фото: Володимир Зеленський

Обмін військовополоненими 20 червня. Фото: Володимир Зеленський

Обмін військовополоненими 20 червня. Фото: Володимир Зеленський

Нагадаємо, 19 червня, з російського полону повернулася ще одна група воїни ЗСУ, Нацгвардії та Держприкордонслужби. Більшість із них перебували в неволі ще з 2022 року.

Також 19 червня під час обміну військовополоненими в Україну повернулися миколаївські морські піхотинці.