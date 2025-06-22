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До 2,5 тис. квадратних метрів за день: японська техніка допомагає розміновувати Миколаївщину

Миколаївські рятувальники отримали машину для розмінування від Японії. Фото: ДСНС МиколаївщиниМиколаївські рятувальники отримали машину для розмінування від Японії. Фото: ДСНС Миколаївщини

На Миколаївщині триває розмінування сільськогосподарських угідь і важкодоступних ділянок із застосуванням японської техніки, яка здатна працювати в густій рослинності та на складному рельєфі.

Про це йдеться в сюжеті ТК Рада.

Завдяки потужній фрезі, машина обробляє ґрунт на глибину до 30 см, знешкоджуючи вибухонебезпечні предмети, що залишилися після бойових дій. За один робочий день техніка може охопити до 2–2,5 тисяч квадратних метрів. Після її проходу територію додатково обстежують піротехнічні підрозділи ДСНС.

— На місці залишається багато сторонніх предметів — залишки агротехніки, металеві труби, сміття. Це ускладнює роботу, однак техніка справляється, а сапери доочищають вручну, — зазначає начальник відділення механізованого прибирання Павло.

Оператор японської машини для розмінування Станіслав. Фото: ДСНС МиколаївщиниОператор японської машини для розмінування Станіслав. Фото: ДСНС Миколаївщини

Операторами машин працюють спеціалісти, які пройшли навчання в Японії та Камбоджі. Один із них — колишній фермер Станіслав, який до 2022 року працював на Херсонщині. Після деокупації приєднався до саперної служби, а згодом був відібраний на навчання.

— Перші три тижні ми були в Японії, нам повністю показували заводи, де збирають цю техніку. Ми вчилися, де знаходиться двигун, в принципі її роботи, як її ремонтувати, і якісь ази управління. Потім ще три тижні у Камбоджі проходили практику на мінних полях, які теж були забруднені вибухівкою після війни.  Праця на полі — це для мене приємно. Тим паче я розумію, що тут поля, тут будуть сіятися землі, а це необхідно, – розповідає Станіслав.

Наступним етапом передбачено розмінування зрошувальних каналів, необхідне для відновлення аграрної інфраструктури.

Нагадаємо, що саперам Миколаївщини передали систему аеророзвідки «Mines Eye», яка допоможе ефективніше виявляти боєприпаси та вибухонебезпечні предмети на території області.

Крім того, на Миколаївщині планують створити Центр підводного розмінування та аварійно-рятувальних робіт на воді.

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