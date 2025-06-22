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Мільйони гектарів під загрозою: до 2050 року посуха може охопити половину сільгоспземель України

Обробка земель Миколаївської області, фото: «МикВісті»Обробка земель Миколаївської області, фото: «МикВісті»

Зміни клімату та критичне зниження водного балансу можуть зробити непридатною для обробітку половину сільськогосподарських земель країни. Уже до 2050 року зона посухи охопить мільйони гектарів.

Як заявив заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Михайло Соколов в коментарі AgroPortal, зрошенням вдасться охопити не більше 4 мільйонів гектарів. Решта — понад 11 мільйонів гектарів — залишаться без води.

— Що робити з іншими землями? 11 мільйонів гектарів просто неможливо буде використовувати. Якщо ми почнемо скорочувати виробництво, це буде не лише наша проблема як бізнесу та країни, а й світова проблема. І, можливо, вона буде гіршою, ніж кліматичні проблеми, — зауважив Михайло Соколов.

Також він підкреслює важливість зосередження уваги на середніх агропідприємствах, що мають у користуванні від 1 до 10 тисяч гектарів. Саме вони часто не мають доступу до інноваційних аграрних рішень.

— Якщо ми хочемо мати практичний вплив на сільське господарство, ми повинні щось пропонувати аграрію, що йому покращить життя і збільшить його врожаї, — підкреслив експерт.

Нагадаємо, що з кожним роком посухи в Україні стають не винятком, а новою реальністю. Миколаївська область разом з Одеською, Херсонською та Запорізькою входить до групи регіонів з найвищим рівнем вразливості до посух і опустелювання.

Крім того, травень цього року став другим найспекотнішим місяцем за всю історію метеорологічних спостережень. Його показники поступаються лише травню 2024 року.

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