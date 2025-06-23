ЄС та Канада готуються підписати оборонне партнерство
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- Альона Коханчук
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11:30, 23 червня, 2025
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Європейський Союз та Канада планують підписати пакт про партнерство у сфері безпеки та оборони під час саміту НАТО в Гаазі.
Як повідомляє Bloomberg, домовленість дозволить об’єднати ресурси для спільних закупівель зброї та боєприпасів, а також спростить доступ до європейського оборонного фонду SAFE, обсяг якого становить 150 мільярдів євро.
Прем’єр Канади Марк Карні вже прибув до Брюсселя, де планує посилити участь Канади в євроатлантичних ініціативах у відповідь на зростаючі виклики безпеці.
Раніше повідомлялося, що Канада веде переговори зі США щодо участі у запропонованій Дональдом Трампом програмі протиракетної оборони «Золотий купол».
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