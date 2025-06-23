ЄС та Канада готуються підписати оборонне партнерство

Прем'єр-міністр Канади Марк Карні прибув до Брюсселя 22 червня. Фото: AP

Європейський Союз та Канада планують підписати пакт про партнерство у сфері безпеки та оборони під час саміту НАТО в Гаазі.

Як повідомляє Bloomberg, домовленість дозволить об’єднати ресурси для спільних закупівель зброї та боєприпасів, а також спростить доступ до європейського оборонного фонду SAFE, обсяг якого становить 150 мільярдів євро.

Прем’єр Канади Марк Карні вже прибув до Брюсселя, де планує посилити участь Канади в євроатлантичних ініціативах у відповідь на зростаючі виклики безпеці.

Раніше повідомлялося, що Канада веде переговори зі США щодо участі у запропонованій Дональдом Трампом програмі протиракетної оборони «Золотий купол».