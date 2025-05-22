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Канада веде переговори зі США про приєднання до протиракетної оборони «Золотий купол»

Канада веде переговори зі США щодо участі упрограмі «Золотий купол». Фото Getty ImagesКанада веде переговори зі США щодо участі упрограмі «Золотий купол». Фото Getty Images

Канада веде переговори зі США щодо участі у запропонованій Дональдом Трампом програмі протиракетної оборони «Золотий купол».

Про це заявив прем’єр-міністр Марк Карні, пише DW.

Напередодні президент США представив план створення багаторівневої системи оборони вартістю 175 мільярдів доларів. Вона включатиме наземні й космічні технології для захисту від різних типів ракет, безпілотників і гіперзвукової зброї. Дональд Трамп очікує, що система буде готова до кінця його другого терміну у 2029 році.

Під час пресконференції в Оттаві Карні підтвердив, що обговорював проєкт із Дональдом Трампом і що переговори між високопосадовцями тривають. Він наголосив на зростанні ракетних загроз, зокрема можливості їхнього запуску з космосу, і зазначив, що уряд Канади серйозно ставиться до таких викликів.

«Чи це гарна ідея для Канади? Так, важливо мати захист для громадян», — заявив новообраний прем’єр-міністр. Він додав, що країна може взяти участь у реалізації «Золотого купола» шляхом інвестицій у партнерстві зі США, проте поки конкретні деталі не розголошуються.

Вашингтон та Оттава є партнерами у Північноамериканському командуванні аерокосмічної оборони (NORAD), що відповідає за безпеку повітряного простору обох країн. Водночас Канада прагне диверсифікувати свої торговельні та оборонні альянси через погіршення відносин зі США. Нещодавно Оттава переглянула закупівлю американських винищувачів F-35 і уклала угоду з Австралією щодо розробки арктичних радарних систем.

Раніше Дональд Трамп викликав критику в Канаді, заявивши, що країна мала б стати 51-м штатом США. У відповідь Карні зазначив, що попередня модель співпраці між Канадою та США, яка базувалася на постійній інтеграції, завершилася.

Нагадаємо, що Адміністрація президента США Дональда Трампа схвалила перший експорт зброї до України на щонайменше 50 мільйонів доларів.

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