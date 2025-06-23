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Норвегія вироблятиме надводні дрони в Україні для боротьби з флотом РФ

Українські та норвезькі посадовці. Фото: Х / ForsvarsdepУкраїнські та норвезькі посадовці. Фото: Х / Forsvarsdep

Норвегія планує розробляти та виготовляти безпілотні надводні апарати безпосередньо на території України.

Про це повідомило норвезьке Міністерство оборони країни.

Для підтримки «морської коаліції», яку Норвегія очолює разом із Великою Британією, у 2025 році держава виділила близько 6,7 мільярда норвезьких крон. Частину цих коштів направлять на створення морських дронів, використовуючи технології компанії Kongsberg Defence & Aerospace (KDA). Виробництво планують розмістити в Україні.

Норвезька компанія вже підписала угоду з українським партнером щодо спільної розробки та виготовлення дронів, які допоможуть у боротьбі з російським флотом у Чорному морі.

За словами міністра оборони Норвегії Торе Оншууса Сандвіка, безпілотники відіграють важливу роль у захисті української території.

Український міністр оборони Рустем Умєров раніше повідомляв, що Kongsberg відкрила офіс в Україні. Відтак, планується спільна реалізація проєктів у галузі протиповітряної оборони, морського захисту та виробництва перехоплювачів.

Компанія Kongsberg також є виробником систем NASAMS, які вже стоять на озброєнні української армії.

Нагадаємо, що французький автогігант Renault розглядає можливість створення в Україні заводу з виробництва безпілотників. Компанія має намір реалізувати цей проєкт у співпраці з французьким підприємством, що спеціалізується на оборонній промисловості.

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