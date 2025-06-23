Норвегія вироблятиме надводні дрони в Україні для боротьби з флотом РФ
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- Марія Хаміцевич
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15:15, 23 червня, 2025
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Норвегія планує розробляти та виготовляти безпілотні надводні апарати безпосередньо на території України.
Про це повідомило норвезьке Міністерство оборони країни.
Для підтримки «морської коаліції», яку Норвегія очолює разом із Великою Британією, у 2025 році держава виділила близько 6,7 мільярда норвезьких крон. Частину цих коштів направлять на створення морських дронів, використовуючи технології компанії Kongsberg Defence & Aerospace (KDA). Виробництво планують розмістити в Україні.
Норвезька компанія вже підписала угоду з українським партнером щодо спільної розробки та виготовлення дронів, які допоможуть у боротьбі з російським флотом у Чорному морі.
За словами міністра оборони Норвегії Торе Оншууса Сандвіка, безпілотники відіграють важливу роль у захисті української території.
Український міністр оборони Рустем Умєров раніше повідомляв, що Kongsberg відкрила офіс в Україні. Відтак, планується спільна реалізація проєктів у галузі протиповітряної оборони, морського захисту та виробництва перехоплювачів.
Компанія Kongsberg також є виробником систем NASAMS, які вже стоять на озброєнні української армії.
Нагадаємо, що французький автогігант Renault розглядає можливість створення в Україні заводу з виробництва безпілотників. Компанія має намір реалізувати цей проєкт у співпраці з французьким підприємством, що спеціалізується на оборонній промисловості.
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