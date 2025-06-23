За тиждень на Миколаївщині народилось 88 немовлят
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- Світлана Іванченко
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13:41, 23 червня, 2025
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На Миколаївщині минулого тиждень з 16 по 22 червня народилось 88 дітей, з них одна двійня.
Як зазначили в обласному управлінні охорони здоров'я, серед немовлят, 41 дівчинка та 47 хлопчиків.
З найменшою вагою 930 грам народилась дитина в КНП Миколаївської міської ради «Пологовий будинок №1».
За інформацією Миколаївської міської ради, з 13 по 20 червня в обласному центрі народилася 51 дитина. Серед них, 20 дівчаток та 31 хлопчик.
Нагадаємо, з 9 по 15 червня у пологових відділеннях регіону народилось 59 дітей.
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