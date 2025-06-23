Безугла назвала «кармою» зруйнування квартири Тополі внаслідок прильоту за його «фейкову» службу

Народна депутатка Мар’яна Безугла. Фото: УНІАН

Народна депутатка Марʼяна Безугла прокоментувала допис лідера гурту «Антитіла» Тараса Тополі про зруйновану квартиру внаслідок російської атаки на Київ, назвавши це наслідком «фейкової служби» музиканта.

Про це вона написала у своїх соціальних мережах.

Увечері 22 червня Росія здійснила масовану атаку дронами й ракетами по території України. У Києві та області зафіксовано руйнування, є загиблі та постраждалі. За словами Тополі, у квартирі, де він мешкає разом із дружиною — співачкою Оленою, вибуховою хвилею вибило вікна, вирвало двері та пошкодило меблі.

«Бач, як буває, Тополя. Мобілізувався для картинки, форма, інтерв’ю, замовна пісенька «Фортеця Бахмут», коли в Бахмуті ігнорували фортифікації, здоровий глузд, а Сирський змагався з Пригожиним, хто покладе більше людей за стіни одного будинку... А ти співав солодким голосом замовну пісеньку і далі спокійно собі звільнився для подальших турне. Фейкова служба — справжня війна. Справжній російський шахед, ракета, яка не вибирає, чи ти «порішав» в університеті, щоб не мобілізуватись, чи ти VIP із фейковою службою. Карма», — написала Марʼяна Безугла.

Реклама

Вона зазначила, що співчуває всім, але найбільше — загиблим за державність, зокрема в Бахмуті.

«Там гинули кращі, які не ховались. І їх могло б бути значно менше навіки в строю, якби менше було медійних підлиз до докторів філософії й російських м’ясників-професіоналів у генеральських погонах. Добре, що вціліли, бажаю вціліти усім сім’ям України, а не тільки твоїй на тисячу лайків», — пише Марʼяна Безугла.

Нардепка також заявила, що пам’ятає, як Тополя «лобіював разом із Машовцем Остащенка, а потім генерала Казмірчука».

«Мобілізований лобіював разом із заступником голови ОП «паркетного генерала», який з 2014 року жодного разу не виїжджав із Києва на фронт. Жодного. Отакий VIP-мобілізований. Скільки загинуло поранених через Казмірчука? Скільки не доїхало до стабпунктів, бо Казмірчуку «пофіг» на військову ланку? Скільки загинуло з неякісними турнікетами чи ампутовано через неправильно накладені? Тополя пропихував цих чортів і мовчав про все інше», — додала депутатка.

Публікація Марʼяни Безуглої у соціальних мережах. Скриншот з Facebook

Нагадаємо, народна депутатка Мар’яна Безугла, яку виключили з партії «Слуга народу», розкритикувала генералів Збройних сил України та, зокрема, Дмитра Марченка, який відповідав за оборону Миколаєва на початку великої війни.