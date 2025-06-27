Українці зможуть блокувати спам-дзвінки, — Мінцифри

Українці зможуть блокувати спам-дзвінки. Фото: finance

Міністерство цифрової трансформації запускає механізм боротьби зі спамом, нав’язливою рекламою та шахрайськими дзвінками. Тепер бізнес має укласти договір з оператором і зареєструвати номери, з яких може телефонувати.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

Він зазначив, що є нові інструменти для блокування підозрілих викликів. Бізнес повинен зареєструвати свої номери та укласти договір з оператором. Номери, не внесені до реєстру, можуть автоматично блокуватися. Упровадження нових правил відбуватиметься поетапно, щоби надати операторам час на технічне доопрацювання.

За словами Михайла Федорова, користувач зможе поскаржитися на спам-дзвінок, і оператор отримає право заблокувати номер.

У особистому кабінеті користувача стане доступна функція відключення платних контент-послуг — без необхідності звертатися до служби підтримки.

Крім того, змінюються інші важливі правила.

«Відтепер швидкість інтернету має бути прописана в угоді. Якщо оператор обіцяє 100 Мбіт/с, а ви отримуєте 40 — це вже порушення договору. І якщо реальна швидкість нижча — можете подати скаргу до НКЕК або звернутися до суду», — зазначив Михайло Федоров.

Нагадаємо, що у 2025 році мобільні оператори поступово відключатимуть 3G-мережі, щоб звільнити ресурси для розвитку 4G.