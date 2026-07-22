Київ долучився до пілотного проєкту 5G, наступною стане Одеса

Київ долучився до пілотного проєкту 5G. Фото: Associated Press

Київ долучився до пілотного проєкту із запуску технології 5G в Україні. Наступним містом, де планують протестувати мережу нового покоління, стане Одеса.

Про це повідомили у Міністерстві цифрової трансформації.

До запуску в столиці технологію 5G вже тестували у Львові, Бородянці та Харкові. За цей час мережею нового покоління скористалися майже 1,5 мільйона українців, а по всій країні вже працюють понад 300 базових станцій пілотної мережі.

«Останні пів року ми працювали над тим, щоб столиця отримала 5G. Це ще один важливий крок до сучасної цифрової інфраструктури, яка стане основою для розвитку економіки, інновацій та нових цифрових сервісів», — зазначив очільник Мінцифри Олександр Борняков.

Наразі 5G вже доступний у центральній частині Києва та в окремих локаціях мобільних операторів. Пілотний проєкт дозволить протестувати роботу мережі в реальних умовах і підготуватися до її повноцінного запуску після завершення воєнного стану.

У Мінцифри також зазначили, що майже 29% смартфонів в Україні вже підтримують 5G. Найближчим часом до пілотного проєкту планують долучити й Одесу.