 Київ долучився до пілотного проєкту 5G, наступною стане Одеса

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Головна Новини Суспільство 19:09, 22 липня, 2026

Київ долучився до пілотного проєкту 5G, наступною стане Одеса

Київ долучився до пілотного проєкту 5G. Фото: Associated PressКиїв долучився до пілотного проєкту 5G. Фото: Associated Press

Київ долучився до пілотного проєкту із запуску технології 5G в Україні. Наступним містом, де планують протестувати мережу нового покоління, стане Одеса.

Про це повідомили у Міністерстві цифрової трансформації.

До запуску в столиці технологію 5G вже тестували у Львові, Бородянці та Харкові. За цей час мережею нового покоління скористалися майже 1,5 мільйона українців, а по всій країні вже працюють понад 300 базових станцій пілотної мережі.

«Останні пів року ми працювали над тим, щоб столиця отримала 5G. Це ще один важливий крок до сучасної цифрової інфраструктури, яка стане основою для розвитку економіки, інновацій та нових цифрових сервісів», — зазначив очільник Мінцифри Олександр Борняков.

Наразі 5G вже доступний у центральній частині Києва та в окремих локаціях мобільних операторів. Пілотний проєкт дозволить протестувати роботу мережі в реальних умовах і підготуватися до її повноцінного запуску після завершення воєнного стану.

У Мінцифри також зазначили, що майже 29% смартфонів в Україні вже підтримують 5G. Найближчим часом до пілотного проєкту планують долучити й Одесу.

Автор
Марія Хаміцевич
Марія Хаміцевич
Кореспондентка
Кореспондентка МикВісті з 2023 року, спеціалізується на культурі, політиці, фоторепортажах та інтерв’ю, має фахову журналістську освіту й додаткову підготовку з протидії дезінформації та безпеки журналістської роботи.

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