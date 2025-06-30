За тиждень на Миколаївщині народилось 80 малюків

Новонароджена дитина. Фото: МОЗ

За минулий тиждень, з 23 по 29 червня, у пологових відділеннях Миколаївщини на світ з'явилося 80 дітей, з них одна двійня.

Як зазначили в обласному управлінні охорони здоров'я, серед немовлят 43 дівчинки та 37 хлопчиків.

З найменшою вагою 1900 грам народилась дитина в КНП Миколаївської міської ради «Пологовий будинок №3».

За інформацією пресслужби Миколаївської міської ради, з 20 по 27 червня, у пологових відділеннях обласного центру на світ з’явилося 48 немовлят: 26 дівчат та 22 хлопчика.

Раніше повідомлялось, на Миколаївщині з 16 по 22 червня народилось 88 дітей, з них одна двійня.