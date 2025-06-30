  • понеділок

    30 червня, 2025

  • 25.2°
    Ясне небо

    Миколаїв

  • 30 червня , 2025 понеділок

  • Миколаїв • 25.2° Ясне небо

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

За тиждень на Миколаївщині народилось 80 малюків

Новонароджена дитина. Фото: МОЗНовонароджена дитина. Фото: МОЗ

За минулий тиждень, з 23 по 29 червня, у пологових відділеннях Миколаївщини на світ з'явилося 80 дітей, з них одна двійня.

Як зазначили в обласному управлінні охорони здоров'я, серед немовлят 43 дівчинки та 37 хлопчиків.

З найменшою вагою 1900 грам народилась дитина в КНП Миколаївської міської ради «Пологовий будинок №3».

За інформацією пресслужби Миколаївської міської ради, з 20 по 27 червня, у пологових відділеннях обласного центру на світ з’явилося 48 немовлят: 26 дівчат та 22 хлопчика.

Раніше повідомлялось, на Миколаївщині з 16 по 22 червня народилось 88 дітей, з них одна двійня.

Останні новини про: Миколаївщина

До місцевих бюджетів Миколаївщини сплатили майже ₴30 млн рентної плати
Шмигаль доручив перерозподілити засоби РЕБ у прифронтові регіони
Смертельна ДТП на Миколаївщині: загинули троє людей, серед них — неповнолітня
Реклама

Читайте також:

новини

«Референдум» після війни: Що буде на місці зруйнованої Миколаївської ОДА вирішать миколаївці

Юлія Бойченко
новини

Зруйновану будівлю Миколаївської ОВА знесуть після завершення війни, — Кім

Юлія Бойченко
новини

Зеленський нагородив до Дня Конституції ректора НУК Трушлякова та агронома-депутата Садрідінова

Даріна Мельничук
новини

Українська інтелігенція підтримала Креміня і закликала не послаблювати інституцію мовного омбудсмена

Світлана Іванченко
новини

У Миколаєві збудують дитячий будинок сімейного типу за кошти фонду Зеленської

Аліна Квітко

Останні новини про: Миколаївщина

Смертельна ДТП на Миколаївщині: загинули троє людей, серед них — неповнолітня
Шмигаль доручив перерозподілити засоби РЕБ у прифронтові регіони
До місцевих бюджетів Миколаївщини сплатили майже ₴30 млн рентної плати

ВРП звільнить суддю з Південноукраїнська, якого рік тому затримали пʼяним за кермом

Аудитори перевірять, як у Баштанській громаді використовували бюджетні кошти

4 години тому

Понад ₴8 млн: Одещина увійшла в трійку лідерів за сплатою транспортного податку

Головне сьогодні