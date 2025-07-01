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На Миколаївщині призначено нового керівника прокуратури: ним став Ігор Домущей

Керівником прокуратури Миколаївщини став Ігор Домущей. Фото: Одеська обласна прокуратураКерівником прокуратури Миколаївщини став Ігор Домущей. Фото: Одеська обласна прокуратура

У вівторок, 1 червня, генеральний прокурор України Руслан Кравченко призначив нового керівника прокуратури Миколаївської області. Структуру очолив Ігор Домущей.

Інформацію у коментарі «МикВісті» підтвердило джерело у правоохоронних органах.

Тривалий час обовʼязки тимчасового керівника прокуратури після звільнення Дмитра Казака на початку 2024 року виконував перший заступник Денис Фальченко. Його на посаді змінив Дмитро Лященко.

Новопризначений посадовець з жовтня 2023 року очолював Одеську обласну прокуратуру.  

49-річний Ігор Домущей працює в органах прокуратури з 1998 року. Трудову діяльність розпочав на Миколаївщині, де пропрацював 19 років. В тому числі у 2015 році він був заступником прокурора Миколаївської області. У 2017-2018 роках працював в органах прокуратури Запорізької області.

З 2018 по 2020 рік обіймав різні посади в прокуратурі Одеської області. З березня 2021 року по червень 2023 року керував Болградською окружною прокуратурою на Одещині. До призначення очолював Черкаську обласну прокуратуру.

Згідно декларації посадовця за 2025 рік, у його власності немає нерухомості. В Одесі він винаймав два паркомісця. У 2023 році він став власником Volkswagen Touareg 2015 року. За рік роботи в Одеській обласній прокуратурі він заробив 1,9 мільйонів гривень.

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