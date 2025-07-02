В Одесі провели інноваційну операцію й урятували пацієнтку з інсультом

В Одесі провели унікальну операцію та врятували пацієнтку з інсультом. Фото: Одеська міська рада

В Одеській міській клінічній лікарні №10 лікарі успішно виконали рідкісну і складну операцію, врятувавши життя пацієнтці з інсультом.

Про це повідомили в Одеській міській раді.

За словами завідувача рентгенендоваскулярного блоку лікарні Олександра Скрипки, мова йшла про вкрай небезпечне ураження — інсульт стовбурової частини мозку. Базилярна артерія була майже повністю заблокована атеросклеротичною бляшкою, що створювало серйозну загрозу життю.

В Одесі провели унікальну операцію та врятували пацієнтку з інсультом. Фото: Одеська міська рада В Одесі провели унікальну операцію та врятували пацієнтку з інсультом. Фото: Одеська міська рада

Медики ухвалили рішення провести ангіопластику ураженої артерії. Хоча лікарня має досвід такого втручання в кардіології при атеросклерозі коронарних судин, але застосування методики до мозкових артерій є новаторським підходом для української медицини.

«Для відновлення на пацієнтку ще чекає реабілітація. Але вже сьогодні вона розмовляє, рухається, і має всі шанси повернутися до повноцінного життя», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, уперше в Україні хірурги провели рятівну операцію немовляті з рідкісною вродженою вадою за допомогою роботизованої системи Da Vinci.