В Одесі провели інноваційну операцію й урятували пацієнтку з інсультом
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- Світлана Іванченко
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23:30, 02 липня, 2025
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В Одеській міській клінічній лікарні №10 лікарі успішно виконали рідкісну і складну операцію, врятувавши життя пацієнтці з інсультом.
Про це повідомили в Одеській міській раді.
За словами завідувача рентгенендоваскулярного блоку лікарні Олександра Скрипки, мова йшла про вкрай небезпечне ураження — інсульт стовбурової частини мозку. Базилярна артерія була майже повністю заблокована атеросклеротичною бляшкою, що створювало серйозну загрозу життю.
Медики ухвалили рішення провести ангіопластику ураженої артерії. Хоча лікарня має досвід такого втручання в кардіології при атеросклерозі коронарних судин, але застосування методики до мозкових артерій є новаторським підходом для української медицини.
«Для відновлення на пацієнтку ще чекає реабілітація. Але вже сьогодні вона розмовляє, рухається, і має всі шанси повернутися до повноцінного життя», — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, уперше в Україні хірурги провели рятівну операцію немовляті з рідкісною вродженою вадою за допомогою роботизованої системи Da Vinci.
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