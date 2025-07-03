Пошкодження 150-річного дуба-пам’ятки в Миколаєві: екоінспекція зафіксувала ще три відсутні гілки

Невідомі спиляли гілку Дубу-пам’ятки біля фасаду історичної будівлі. Фото: Facebook/Євген Гомонюк

Фахівці інспекції Південно-Західного округу зафіксували спил гілки 150-річного дуба у центрі Миколаєва. Однак поки встановити причетних не вдалося.

Про це в коментарі «МикВісті» повідомила інспекторка Державної екологічної інспекції Південно-Західного округу Наталія Барчук.

Вона зазначила, що під час обстеження власника історичної будівлі, біля якого росте дуб, не було. Встановити причетних не вдалося, всі дані будуть передані у правоохоронні органи.

Також вона зазначила, що крім нового спилу на дубові зафіксували ще три відсутні гілки. За даними комунального підприємства «Миколаївські парки», вони зламалися у 2024 році через сильний буревій.

«Ми зафіксували три спиляні гілки. Там у 2024 році був буревій і одна гілка була зламана. Дві гілки, які були поряд, були зачеплені гілкою, яка падала», — зазначила інспектор.

Нагадаємо, що у центрі Миколаєва спиляли велику здорову гілку 150-річного дуба, який є ботанічною пам’яткою природи місцевого значення. Дуб росте біля фасаду історичної будівлі на вулиці Велика Морська, 38. Охоронний статус дуба затверджений рішенням обласної ради ще у 1974 році та повторно — у 1984-му. Дерево внесене до Державного кадастру територій та об’єктів природно-заповідного фонду України.

Експерт з розвитку культури Офісу відновлення та розвитку Миколаєва Євген Гомонюк повідомив, що на засіданні Консультативної ради з питань охорони культурної спадщини розглядали питання реставрації пам’ятки архітектури — колишнього прибуткового будинку, біля якого і росте дуб. Власник будівлі запропонував надбудову третього поверху. Проте члени ради вирішили відправити проєкт на доопрацювання.