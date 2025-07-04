Миколаївці скаржаться на сморід води у кранах: у водоканалі зазначають, що ніяких нестандартних робіт не проводять

Миколаївці скаржаться на неприємний запах води у кранах. Ілюстративне фото pixabay

У Миколаєві жителі різних районів почали скаржитись на сморід води у кранах. За їхніми словами навіть промивка мереж не допомогла позбавитись неприємного запаху.

У Facebook-групі контакт-центру при Миколаївській міській раді мешканка Миколаєва Валерія Олійникова повідомила, що з кранів у будинку за адресою вулиця Лазурна, 16Б вже понад місяць тхне вода.

За її словами, вона ще місяць тому звернулася зі скаргою до «Миколаївводоканалу», і в підприємстві повідомили, що мережу промили. Втім, за словами заявниці, запах лише посилився.

«Я не випадково використала слово «відписалися», бо проблема не зникла. Вода тхне ще більше. Йдеться не про промивання — нечистоти по водопровідній трубі не течуть, щоб їх просто промити», — написала мешканка міста.

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Під дописом користувачі мережі почали також скаржитись на неприємний запах води. Про проблему писали мешканці Інгульського, Центрального, Заводського та Корабельного районів.

«Центр Садова — проспект Центральний тече «живчик», i запах каналiзацiї», — пише Катерина Бойко. «В нас теж воняє Інгульский район», — додає мешканка міста Марина. «Заводський — аналогічно. Ще й колір «оранж», який неможливо відмити», — пише Наталя Мороз.

Проте були й те, хто запевняв, що в них з кранів тече вода без неприємного запаху.

«Оце так...я з Інгульського і вода взагалі не тхне», — написала Наталі Маліновська.

Скриншоти скарг миколаївців під дописом у Facebook Скриншоти скарг миколаївців під дописом у Facebook Скриншоти скарг миколаївців під дописом у Facebook

У коментарі «МикВісті» директор міського комунального підприємства «Миколаївводоканал» Борис Дуденко зазначив, що по місту не проводили жодних нестандартних робіт із водопостачанням, тож зміни у якості води мають локальні причини.

«Потрібно точково дивитися, там де пишуть. Тому що причини різні і можуть відбуватися якісь процеси. Загалом по водоканалу ніяких робіт з водою, які відрізняються чимось, не проводиться. Все стандартно. Тому потрібно по районам дивитися, що відбувається. Труби пошкоджені солоною водою і може бути все, що завгодно», — прокоментував ситуацію Борис Дуденко.

Нагадаємо, що у червні жителька Миколаєва поскаржилась на погану якість води у місті. За її словами, вже понад тиждень з кранів багатоквартирного будинку по вулиці Шнеєрсона, 2 тече вода іржавого кольору, проте жодної реакції від комунальних служб досі немає.

Також у мікрорайоні Кульбакине в Миколаєві станом на 6 червня з кранів текла брудна вода. Про під час прямого ефіру в «Інстаграм» розказав директор комунального підприємства «Миколаївводоканал» Борис Дуденко. Він пояснив, що працівники водоканалу займаються тим, щоб «вимити» мережі від брудної води. Також він зазначив, що на ситуація міг вплинути підвищений рівень використання води у зв’язку з настанням літнього періоду, зокрема, через поливи, для яких використовують водопровідну воду. Через підвищену швидкість води почала вимиватися іржа, що призвело до характерному помаранчевого кольору води.

Раніше повідомлялось, що директор «Миколаївводоканалу» Борис Дуденко сподівається, що до кінця літа завершиться будівництво водогону, і місто отримає воду з кранів гарної якості.

Нагадаємо, що на реконструкцію очисних споруд водоканалу, які потрібні для запуску нового водогону у Миколаїв, потрібно близько 70 мільйонів гривень. А після запуску нового водогону восени 2025 року вода у кранах миколаївців відповідатиме санітарним нормам.

Водночас відомо, що будівництво нових водоочисних споруд ля Миколаєва попередньо оцінювали у 132 мільйона євро. Однак будівництво водогону саме з Нової Одеси дозволило зменшити вартість цих робіт у 2,5 рази, оскільки якість води у тій ділянці Південного Бугу є кращою, ніж передбачалось.

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