Трамп анонсував переговори з Китаєм щодо продажу TikTok. Фото: minfin.com.ua

Президент США Дональд Трамп заявив, що вже у понеділок, 7 липня, або у вівторок, 8 липня, розпочне переговори з Китаєм щодо можливої угоди про продаж TikTok.

Про це повідомляє агентство Reuters.

За словами Дональда Трампа, США «практично» досягли домовленості щодо продажу американських активів TikTok. Він не виключив, що у переговорах братиме участь особисто президент Китаю Сі Цзіньпін або його представники.

Минулого місяця Дональд Трамп продовжив термін, який китайська компанія ByteDance має на продаж TikTok у США — до 17 вересня.

Навесні 2025 року вже обговорювалася угода про створення нової компанії з офісом у США, більшість якої контролювали б американські інвестори. Проте її призупинили після того, як Китай не схвалив її через запроваджені Сполученими Штатами високі мита.

«Я не впевнений, чи Китай підтримає угоду, але думаю, що так. У мене чудові стосунки з президентом Сі, і вважаю, що ця домовленість вигідна і для Китаю, і для нас», — сказав Дональд Трамп.

Нагадаємо, що на початку року соціальна мережа TikTok призупинила роботу в США у зв'язку з набранням чинності законом про її заборону. Тоді американські законодавці наголошували, що TikTok може бути «загрозою національної безпеки», оскільки він може передавати дані місцевих користувачів китайській владі.