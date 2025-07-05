У поліції відзвітували про затримання браконьєра з 249 раками в Миколаївському районі
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- Марія Хаміцевич
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20:23, 05 липня, 2025
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Вночі 4 липня біля селища Калинівка, на річці Інгул, поліцейські разом з рибоохороною зловили 24-річного хлопця, який незаконно ловив раків.
Він займався підводним полюванням — пірнав у воді зі спорядженням і ловив раків руками, підсвічуючи собі ліхтарем, повідомили у Нацполіції Миколаївської області.
У чоловіка вилучили 249 раків, спорядження та транспорт. За попередніми підрахунками, він завдав державі збитків майже на 830 тисяч гривень.
Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом незаконного вилову. Чоловіку загрожує до трьох років обмеження волі. Слідство триває.
Нагадаємо, що раніше правоохоронці відзвітували про те, що викрили рибалку, який за допомогою сіток виловив з річки Інгул 120 штук карася та сазана. За скоєне чоловікові загрожує до трьох років обмеження волі.
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