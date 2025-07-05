У поліції відзвітували про затримання браконьєра з 249 раками в Миколаївському районі

Вночі 4 липня біля селища Калинівка, на річці Інгул, поліцейські разом з рибоохороною зловили 24-річного хлопця, який незаконно ловив раків.

Він займався підводним полюванням — пірнав у воді зі спорядженням і ловив раків руками, підсвічуючи собі ліхтарем, повідомили у Нацполіції Миколаївської області.

У чоловіка вилучили 249 раків, спорядження та транспорт. За попередніми підрахунками, він завдав державі збитків майже на 830 тисяч гривень.

249 раків, які спіймав мешканець Миколаївщини. Фото: Нацполіція Правоохоронці рахують раків, яких незаконно спіймав мешканець Миколаївщини. Фото: Нацполіція

Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом незаконного вилову. Чоловіку загрожує до трьох років обмеження волі. Слідство триває.

249 раків, які спіймав мешканець Миколаївщини, фото: Нацполіція Спорядження в якому мешканець Миколаївщини спіймав 249 раків. Фото: Нацполіція

Нагадаємо, що раніше правоохоронці відзвітували про те, що викрили рибалку, який за допомогою сіток виловив з річки Інгул 120 штук карася та сазана. За скоєне чоловікові загрожує до трьох років обмеження волі.