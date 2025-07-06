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Кім: ранкова атака дронами по Миколаєву була спробою психологічного тиску на містян

Наслідки атаки по Миколаєву 6 липня. Фото: Миколаївська ОВАНаслідки атаки по Миколаєву 6 липня. Фото: Миколаївська ОВА

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім заявив, що атака дронами «Shahed» на Миколаїв 6 липня мала на меті залякати людей і вплинути психологічно.

Про це він сказав в ефірі телемарафону.

Він вважає, що атака була більше психологічною, адже атака була о 9:40, коли люди вже на вулиці і займалися своїми справами.

«Я думаю, це було залякування. Ми всі втомлені, відчувається, що люди роздратовані, першочергово через росіян, через те, що повномаштабна війна вже триває четвертий рік. І росіяни підливають масла у вогонь», — вважає Віталій Кім.

Також він повідомив, що 31-річна жінка, яка постраждала під час атаки, зараз перебуває під наглядом медиків.

Атака по Миколаєву 6 липня:

Вночі на 6 липня Миколаїв атакували ворожі шахеди. Внаслідок ворожого удару постраждала портова інфраструктура міста. 

Вже зранку у місті почули вибухи. Мер міста Олександр Сєнкевич повідомили про руйнування. Пошкоджено щонайменше десять житлових будинків, заклад харчування та банк. Комунальні служби вже прибирають наслідки атаки.

Також спочатку було відомо про одну постраждалу людину. Наразі кількість збільшилась до двох: 31-річну жінку госпіталізували, її стан — середньої тяжкості. 35-річному чоловіку допомогли на місці. 

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