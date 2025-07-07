У Києві боротимуться з мотоциклістами з гучним вихлопом, — міська влада

У Києві посилять контроль за мотоциклами з гучним вихлопом. Фото: shostkanews

У Києві посилять контроль за водіями мотоциклів і автівок із гучним вихлопом. Таке рішення ухвалили після численних скарг містян, особливо під час нічних повітряних тривог.

Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко повідомив, що «перегони» на вулицях міста під час атак дронів та обстрілів лише додають стресу киянам.

«У Києві весь вечір — затяжна повітряна тривога через атаку російських БПЛА. Разом з цим, столицю знову тероризують ті самі гонщики на мотоциклах та авто з гучним вихлопом. До декого все ще тяжко доходить, що ми живемо в країні у війні. І що потрібно поважати тих, хто поруч», — зазначив Тимур Ткаченко.

Він пообіцяв активізувати роботу з правоохоронцями щодо порушників та запровадити додаткові заходи контролю.

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«Будемо боротися відповідними методами: посилювати контроль та прискорювати пошук розв'язань цієї проблеми на інших рівнях», — додав Тимур Ткаченко.

Мотоциклісти у Миколаєві

Нагадаємо, миколаївець поскаржився на шум від мотоциклів уночі. До редакції «МикВісті» звернувся пенсіонер Олексій Кончур, який мешкає у мікрорайоні Ліски.

Майже два роки тому Миколаївська міська рада ухвалила рішення щодо введення додаткових обмежень на час воєнного стану. Зокрема, заборонили запускати феєрверки та їздити на транспортних засобах, що створюють надмірний рівень шуму.

Тодішній начальник управління патрульної поліції, а зараз заступник начальника Головного управління Нацполіції в Миколаївській області Віталій Даніла тоді заявляв депутатам міськради, що у правоохоронців немає законних підстав забороняти людям їздити на транспортних засобах без глушників або з переробленими глушниками.

Також нагадаємо, що мер Миколаєва Олександр Сєнкевич придбав собі мотоцикл Indian Scout Bobber. Ним міський голова іноді приїжджає на роботу до міської ради.