За тиждень на Миколаївщині народилось 96 немовлят

Новонароджена дитина. Фото: МОЗ

Минулого тижня, з 30 червня по 6 липня, на Миколаївщині народилось 96 дітей. З них одна двійня.

Як зазначили в обласному управлінні охорони здоров'я, серед немовлят, 43 дівчинки та 53 хлопчика.

З найменшою вагою 1560 грам народилась дитина в КНП «Миколаївська обласна клінічна лікарня» Миколаївської обласної ради.

За інформацією Миколаївської міської ради, в обласному центрі з 27 червня по 4 липня народилося 59 дітей. У пологових будинках міста на світ з’явилося 34 дівчинки та 25 хлопчиків.

Раніше повідомлялось, що з 23 по 29 червня, у пологових відділеннях Миколаївщини на світ з'явилося 80 дітей, з них одна двійня.