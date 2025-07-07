Треба пів мільйона гривень: у Південноукраїнську шукають спосіб запустити маршрут до вокзалу
-
- Альона Коханчук
-
•
-
19:41, 07 липня, 2025
-
У Південноукраїнську не можуть запустити автобусний маршрут до залізничного вокзалу через відсутність перевізників.
Як повідомляється на сайті Первомайської міської ради, у місті тричі оголошували конкурс на перевезення за маршрутом «МПЗ — ж/б14 — АЕС — залізничний вокзал», однак жоден перевізник не подав заявку.
Міська влада розглядала можливість залучити на маршрут комунальний автобус «Атаман», однак для цього потрібно понад 500 тисяч гривень з бюджету громади.
Наразі чиновники вивчають можливість запустити на маршрут малогабаритний транспорт.
Нагадаємо, що Південноукраїнськ потрапив до десятки найспроможніших громад України у 2025 році, посівши місце серед лідерів за обсягом вилучень до державного бюджету.
Останні новини про: Південноукраїнськ