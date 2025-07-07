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Треба пів мільйона гривень: у Південноукраїнську шукають спосіб запустити маршрут до вокзалу

У Південноукраїнську шукають спосіб запустити маршрут до вокзалу. Фото з сайту міської радиУ Південноукраїнську шукають спосіб запустити маршрут до вокзалу. Фото з сайту міської ради

У Південноукраїнську не можуть запустити автобусний маршрут до залізничного вокзалу через відсутність перевізників.

Як повідомляється на сайті Первомайської міської ради, у місті тричі оголошували конкурс на перевезення за маршрутом «МПЗ — ж/б14 — АЕС — залізничний вокзал», однак жоден перевізник не подав заявку.

Міська влада розглядала можливість залучити на маршрут комунальний автобус «Атаман», однак для цього потрібно понад 500 тисяч гривень з бюджету громади.

Наразі чиновники вивчають можливість запустити на маршрут малогабаритний транспорт.

Нагадаємо, що Південноукраїнськ потрапив до десятки найспроможніших громад України у 2025 році, посівши місце серед лідерів за обсягом вилучень до державного бюджету.

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