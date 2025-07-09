Guardian: США скоротили постачання ракет Patriot Україні через дефіцит у власних арсеналах

США скоротили поставку Україні ракет Patriot через нестачу боєприпасів. Фото: US Army

Вашингтон тимчасово призупинив передачу Україні ракет для систем протиповітряної оборони Patriot через нестачу цих боєприпасів у власних військових запасах.

За даними The Guardian, США мають лише близько 25% необхідних перехоплювачів для реалізації власних оборонних стратегій.

Оцінка ситуації розпочалася ще в лютому з ініціативи адміністрації Дональда Трампа. З того часу потреба у Patriot лише зросла: США використовували приблизно 30 ракет, захищаючи авіабазу Аль-Удейд у Катарі під час нападу з боку Ірану, а також задіяли систему в операціях проти єменських хуситів і на підтримку Ізраїлю.

У Пентагоні зафіксували критичне зменшення запасів. Заступник міністра оборони з питань політики Елбрідж Колбі у службовій записці попередив про ризик виснаження боєприпасів. У відповідь заступник міністра Стівен Файнберг наказав зупинити допомогу Україні для перегляду наявних резервів, а рішення пізніше підтвердив глава оборонного відомства Піт Гегсет.

Зазначається, що США постачають Україні озброєння двома шляхами: шляхом скорочення власних запасів Міноборони та через Ініціативу сприяння безпеці України (USAI), яка фінансує виробництво зброї приватними підрядниками. За словами джерел, обидва механізми наразі можуть бути під загрозою, оскільки пріоритет віддається поповненню американських арсеналів.

Щорічно в США виробляється приблизно 600 ракет Patriot. Водночас, лише Іран володіє понад тисячею балістичних ракет, які потенційно можуть бути спрямовані проти американських об'єктів у регіоні, додає Guardian.

Водночас, як пише Politico, призупинені поставки американської військової допомоги Україні можуть відновитися після серії зустрічей на високому рівні в Італії та Україні протягом наступного тижня.

За словами президент США Дональда Трампа, його адміністрація має намір постачати Україні більше оборонної зброї.