Виробника чаю Lovare звинуватили у співпраці з Росією: компанія відповіла

Чай Lovare. Фото: zaxid.net

Акціонерне товариство «Мономах», один із провідних українських виробників чаю та кави, звинуватили у співпраці з Росією під час повномасштабної війни. Компанія категорично відкидає всі звинувачення.

Як повідомляє Бізнес Цензор, Служба безпеки України оголосила в розшук співвласника компанії Тараса Барабаша. Його підозрюють у пособництві державі-агресору.

За даними слідства, «Мономах» з 2018 року постачав продукцію до Росії та Білорусі, а після заборони господарських операцій з РФ у 2022 році — нібито продовжив торгівлю, використовуючи схему транзиту через Польщу та Білорусь.

Компанія, яка володіє такими брендами, як Monomax, Lovare, Stefano, Ferarra, «Три Слони», «Чайні шедеври» та «Кавові шедеври», назвала ці заяви «агресивною інформаційною атакою» та вважає їх частиною тиску на український бізнес.

У заяві «Мономаха» йдеться, що журналісти поширили неправдиві дані, не перевіривши їх. Компанія підкреслює, що дотримується українського законодавства і не має жодного відношення до бізнесу в Росії. Вона наголошує на своєму українському походженні та запевняє, що не співпрацює з країною-агресором.

«Ми не співпрацюємо з Російською Федерацією, не допомагаємо Росії та не ведемо бізнес на території ворожої держави. Це суперечило б нашій совісті й нашій суті», — йдеться в заяві «Мономаха».

Керівництво підприємства планує відстоювати свою ділову репутацію та юридичні права в установленому порядку.

Нагадаємо, нещодавно президент Володимир Зеленський підписав указ про нові санкції проти Росії. Під обмеження потрапили 60 компаній та 73 громадяни РФ.