Не вистачило одного голосу: депутати не змогли затвердити межі скверу в Тернівці

У мікрорайоні Миколаєва Тернівка висадили новий сквер. Фото: Департамент архітектури та містобудування Миколаївської міської ради

Миколаївська міська рада вдруге провалила голосування за проєкт встановлення меж скверу в мікрорайоні Тернівка.

Під час сесії 8 липня документ підтримали лише 27 депутатів із 28 необхідних, пишуть «МикВісті».

Йдеться про сквер площею 2,8 га між вулицями Сухопутних Військ України, Дачна, Польова та Бойко-Блохіна. Проєкт передбачає затвердження меж території рекреаційного призначення та встановлення обмежень відповідно до земельного законодавства. Це мало б унеможливити будь-яке будівництво на території скверу.

Міський голова Олександр Сєнкевич нагадав депутатам, що сквер створений за ініціативи жителів мікрорайону, які доглядають за ним, залучають кошти громадського бюджету та шукають гранти на розвиток.

— Це соціальний простір, який зроблений і підтримується самими мешканцями. Якщо ми зараз не проголосуємо, проєкт повертається розробникам. Коли кажуть нам, що міськрада не займається зеленими зонами, то хочу сказати, що ми за останні дві каденції лише й робили, що затверджували проєкти скверів, що після цього там нічого не можна будувати, — наголосив Олександр Сєнкевич.

За словами мера, аналогічне рішення вже не набрало голосів раніше. Попри заклики до депутатів завершити голосування, «за» проголосували 27 обранців. У залі при цьому перебувало 30 депутатів.

Після провалу голосування міський голова заявив, що не бачить сенсу продовжувати сесію, адже в порядку денному залишалося понад 180 земельних питань, частина з яких була пов’язана між собою.

Нагадаємо, що торік у мікрорайоні Миколаєва Тернівка висадили дерева у новому сквері, ландшафтний дизайн якого розробили студенти-архітектори спільно з місцевими мешканцями.

Дерева посадили по вулиці Сухопутних військ України між вулицями Дачна та Польова. Силами молоді було висаджено більше 400 дерев, кушів та трав, серед яких садженці дуба, спіреї, дерену, тамаріксу, барбарису, хвойних дерев (сосни та ялівці різних видів) лаванди, бересклету, хеномелесу тощо.