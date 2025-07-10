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Mattel випустила Барбі з діабетом 1 типу: у ляльки є глюкометр і інсулінова помпа

Американська компанія Mattel презентувала нову ляльку Барбі з діабетом 1 типу. Іграшка отримала спеціальне оснащення: глюкометр для моніторингу рівня глюкози в крові та інсулінову помпу в сумочці.

Про це повідомляє ABC News.

Як розповіла старша віцепрезидентка бренду Barbie Кріста Бергер, створення цієї ляльки є частиною зусиль компанії з розвитку інклюзивності та підвищення обізнаності дітей про хронічні захворювання. За її словами, нова іграшка допоможе дітям з діабетом бачити себе у світі Барбі та відчути підтримку.

Лялька одягнена в синій топ і спідницю в горошок — кольори, що символізують боротьбу з діабетом. У її сумочці передбачено місце для ліків або корисних перекусів. Іграшку розробили в межах серії Fashionistas у партнерстві з некомерційною організацією Breakthrough T1D.

Барбі з діабетом 1 типу: Mattel презентувала нову інклюзивну ляльку. Фото: сторінка Barbie у FacebookБарбі з діабетом 1 типу: Mattel презентувала нову інклюзивну ляльку. Фото: сторінка Barbie у Facebook
Барбі з діабетом 1 типу: Mattel презентувала нову інклюзивну ляльку. Фото: сторінка Barbie у FacebookБарбі з діабетом 1 типу: Mattel презентувала нову інклюзивну ляльку. Фото: сторінка Barbie у Facebook

Очільник організації Аарон Ковальскі, який сам живе з діабетом 1 типу з підліткового віку, зазначив, що для нього ця співпраця має особливе значення.

Нагадаємо, що у 2024 році компанія Mattel випустила незрячу ляльку Барбі. Щоб розробити дизайн нової ляльки, виробник співпрацював з Американським фондом для незрячих (AFB) та Королівським національним інститутом незрячих людей. Лялька Барбі продається з тростиною і темними окулярами.

Раніше миколаївська спортсменка, олімпійська чемпіонка Ольга Харлан виставила на благодійний аукціон, унікальну ляльку Барбі, створену за її прототипом.

А королеві Великобританії Каміллі презентували ляльку Барбі, яку виконали схожою на неї.

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