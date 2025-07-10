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Підприємці Миколаївщини перерахували на пенсії та соцвиплати понад ₴8 млрд

Миколаїв, архівне фото: «МикВісті»Миколаїв, архівне фото: «МикВісті»

З початку 2025 року платники податків Миколаївської області перерахували понад 8 мільярда гривень на єдиний соціальний внесок.

Про це повідомила пресслужба Головного управління Державної податкової служби у Миколаївській області.

Зазначається, що ці кошти надійшли до пенсійного та соціальних фондів України в рамках загальнообов’язкового державного соціального страхування. Це на 18,7% або на 1,3 мільярда гривень більше, ніж за той самий період торік.

Нагадаємо, у першому півріччі цього року податкові аудитори Миколаївщини провели 418 перевірок, до бюджету донарахували понад 595 мільйонів гривень.

Також у першому півріччі 2025 року підприємці Миколаївської області поповнили місцеві бюджети на 19,8 мільйона гривень, сплативши за ліцензії на виробництво та продаж підакцизних товарів. Зокрема, йдеться про спирт коньячний, алкогольні напої, тютюнові вироби, рідини для електронних сигарет та пальне.

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