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Об’єкти спадщини отримають більше захисту під час війни: ЮНЕСКО запроваджує нові підходи

ЮНЕСКО змінює політику захисту спадщини через війну в Україні. Фото: chytomo.comЮНЕСКО змінює політику захисту спадщини через війну в Україні. Фото: chytomo.com

ЮНЕСКО ухвалила поправку до рішення Комітету всесвітньої спадщини, що дозволяє створювати довгострокові стратегії реагування на загрози культурній спадщині в умовах воєнних дій.

Про це повідомило Міністерство культури та інформаційної політики України.

Ініціатором поправки виступила Україна. Згідно з новими положеннями, ЮНЕСКО разом із дорадчими органами включатиме до звітів спеціальні розділи, присвячені впливу збройних конфліктів на об’єкти спадщини.

У Мінкульті пояснили, що зміни покликані підсилити механізми захисту культурної спадщини та покращити оперативне реагування на загрози. Новий підхід дозволить не лише фіксувати факти пошкоджень або загроз, а й планувати системні дії зі збереження культурних пам’яток у воєнний час.

У липні 2024 року ЮНЕСКО також засудила повномасштабну агресію Росії проти України та свідоме знищення елементів української культурної спадщини.

Нагадаємо, що раніше з офіційним візитом в Одесу відвідувала спільна місія Центру всесвітньої спадщини ЮНЕСКО та ІКОМОС. Її мета була — оцінити стан історичного центру міста, що входить до Списку всесвітньої спадщини, та перевірити виконання рекомендацій, наданих під час його включення до цього переліку.

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