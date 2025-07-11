Жителі Миколаївської області можуть отримати безоплатну реабілітаційну допомогу. Фото: Миколаївська ОВА

Жителі Миколаївської області можуть отримати безоплатну реабілітаційну допомогу — як дітям, так і дорослим. Це важливий елемент суспільної та громадянської безбар’єрності, що забезпечує рівний доступ до медичних послуг після травм, хвороб, хірургічного втручання, стресів або внаслідок бойових дій.

Про це повідомили у Миколаївській обласній військовій адміністрації.

Як отримати безоплатну реабілітацію?

Якщо це реабілітація в амбулаторних умовах (форма медичної допомоги, коли пацієнт отримує лікування з щоденним відвідуванням реабілітаційного відділення не перебуваючи в стаціонарі), то підстави для надання послуги є електронне направлення сімейного лікаря або електронне направлення лікуючого лікаря спеціаліста, у тому числі лікаря фізичної та реабілітаційної медицини. Після отримання направлення можна обрати один із медичних закладів, що мають договір з Національною службою здоров’я України за пакетами реабілітаційної допомоги.

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У випадку стаціонарної реабілітації електронне направлення може сформувати виключно лікуючий лікар спеціаліст, у тому числі лікар фізичної та реабілітаційної медицини. Також, якщо пацієнт уже знаходиться в лікарні — направлення брати не потрібно. Його автоматично переведуть з одного клінічного підрозділу в інший. Пацієнт або його родичі можуть обирати лікарню для проходження реабілітації.

Проте остаточне рішення щодо початку амбулаторної та стаціонарної реабілітаційної допомоги приймається лікарем фізичної та реабілітаційної медицини за результатами первинного реабілітаційного обстеження, до якого за потреби можуть бути залучені необхідні фахівці з реабілітації.

Як обрати лікарню?

Перейдіть на аналітичний дашборд НСЗУ там оберіть спосіб подачі інформації (таблиця або карта) далі оберіть область, громаду та населений пункт у полі «Пакет послуг» оберіть один з пакетів: 53 «Реабілітаційна допомога дорослим та дітям у стаціонарних умовах», 54 «Реабілітаційна допомога дорослим та дітям в амбулаторних умовах», 25 «Медична реабілітація немовлят, які народились передчасно та/або хворими, протягом перших трьох років життя».

Також можна звернутись до контакт-центру НСЗУ за номером 16-77 — оператори підкажуть, які найближчі медичні заклади мають відповідний договір з НСЗУ.

Серед закладів, де можна отримати допомогу:

Миколаївська обласна дитяча клінічна лікарня;

Миколаївська міська дитяча лікарня №2;

Миколаївські міські лікарні №4 і №5;

Миколаївський обласний клінічний госпіталь ветеранів війни;

Миколаївська обласна клінічна лікарня;

Первомайський міський центр первинної медико-санітарної допомоги.

Чому це важливо?

Доступ до якісної реабілітаційної допомоги — це не лише про здоров’я, а й про гідність, рівність і можливості для відновлення після важких подій. Коли людина знає, що отримає підтримку — це і є безбар’єрне суспільство в дії.

«Безбар’єрність — це не тільки пандуси чи ліфти. Це коли людину не залишають наодинці. Це повага, доступність, рівність можливостей. Якщо у вашому оточенні є ті, кому важко — розкажіть їм про цю можливість. Інколи одна фраза «тобі можуть допомогти» здатна змінити життя», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що у Миколаєві штучні суглоби безоплатно отримали понад 300 людей. Щоб потрапити до електронної черги, пацієнт має звернутися до свого сімейного лікаря, отримати направлення до травматолога.