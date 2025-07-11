Буданов: припинення війни можливе до кінця цього року, але за участі США

Начальник ГУР Міноборони України Кирило Буданов. Фото: РБК-Україна

Керівник української військової розвідки Кирило Буданов вважає, що війна з Росією може завершитися вже до кінця 2025 року. За його словами, для цього необхідна участь трьох ключових сторін — України, Росії та США.

Про це він розповів в інтерв’ю для агентства Bloomberg. За його словами, досягнення припинення вогню є цілком реальним, і для цього не потрібно нічого надзвичайного — лише політична воля та узгоджені дії згаданих сторін.

Також він підтвердив свій намір залишатися на посаді начальника ГУР до завершення війни. За його словами, нині його головна мета — зупинити бойові дії, а вже після перемоги визначатися з подальшими кроками.

Крім того, Кирило Буданов прокоментував ситуацію з підтримкою з боку США. Він переконаний, що американська військова допомога продовжиться найближчим часом, зокрема у вигляді додаткових систем ППО. Щодо Дональда Трампа, то керівник розвідки назвав його позицію стабільною, закликавши не керуватися оцінками в медіа.

«Як керівник спецслужби я знаю більше», — наголосив він.

Нагадаємо, раніше Кирило Буданов розповів, що утримання російсько-української війни коштує Кремлю величезних сум. Він заявив, що Росія витрачає на війну майже мільярд доларів щодня.