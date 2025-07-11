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Мобілізовані ФОП на час служби звільнені від сплати податків

Податки. Фото для ілюстрації/ДПСУПодатки. Фото для ілюстрації/ДПСУ

В Україні набули чинності зміни до Податкового кодексу, згідно з якими самозайняті особи, що мобілізовані або уклали контракт на військову службу, звільняються від сплати податків та подання звітності на час служби.

Відповідні норми закріплено у Законі № 4505-ІХ, повідомляє пресслужба ДПС.

ФОП під час служби не сплачують:

  • податок на доходи фізичних осіб;
  • єдиний податок;
  • військовий збір;
  • ЄСВ (якщо немає найманих працівників).

Звільнення застосовується автоматично, якщо дані про мобілізацію, контракт або демобілізацію вже внесені до Єдиного державного реєстру призовників. У такому разі подавати заяву не потрібно.

Якщо даних у реєстрі немає — потрібно самостійно подати заяву та копії підтверджуючих документів до податкової.

Додаткові умови:

  • Авансові платежі, нараховані на період служби, анулюються.
  • ФОП, виключених з реєстру платників єдиного податку під час мобілізації, відновлять автоматично.
  • Можна не сплачувати ЄСВ на час служби, якщо немає інших підстав для страхування.

Для ФОП із найманими працівниками можна уповноважити іншу особу виплачувати зарплату та нараховувати ЄСВ. ФОП матиме 180 днів після демобілізації, щоб сплатити внески без штрафів, а звітність потрібно подати впродовж 150 днів.

Нагадаємо, що станом на травень 2025 року в Україні понад 1,29 мільйона фізичних осіб-підприємців мають податкові борги. Загальна сума заборгованості перевищує 13 мільярдів гривень.

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