Податкові борги ФОПів сягнули ₴13 млрд: кількість боржників зросла вдвічі

Богри ФОПів. Фото: pixabay

Станом на травень 2025 року в Україні понад 1,29 мільйона фізичних осіб-підприємців мають податкові борги. Загальна сума заборгованості перевищує 13 мільярдів гривень.

Про це свідчать дані аналітичної платформи «Опендатабот».

Кількість боржників стрімко зросла з початку повномасштабної війни — майже вдвічі, з 670 тисяч у лютому 2022 року до понад 1,29 мільйона у травні 2025-го. Найбільший приріст зафіксували в березні 2022 року, коли кількість боржників зросла на 213 тисяч.

Борги ФОП, дані аналітичної платформи «Опендатабот»

У 2023 році ситуація дещо стабілізувалась: приріст склав лише 4%. Однак уже в 2024-му темпи зростання знову прискорилися — кількість боржників збільшилась на 16%. На початку 2025 року додалося ще понад 42 тисячі підприємців із податковими боргами, хоча вже до травня приріст сповільнився до 2%.

Також у «Опендатабот» повідомляють, що загальна сума боргу ФОПів від початку війни зросла майже на 6 мільярдів гривень. Зокрема, 30 мільйонів гривень заборгували ФОПи 1-ї та 2-ї груп єдиного податку, які були мобілізовані до Збройних сил України.

Борги ФОП, дані аналітичної платформи «Опендатабот»

Станом на квітень 2025 року податковий борг мають 3145 мобілізованих підприємців. При цьому, зауважують аналітики, встановити точну кількість таких боржників наразі неможливо.

Нагадаємо, що в Україні цьогоріч закрилось на 37 тисяч 967 ФОПів більше, ніж відкрилось. Торік ситуація була іншою: за той самий період навпаки відкрилось на 7 тисяч 166 більше, ніж закрилось.