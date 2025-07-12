Підписання угоди між Миколаєвом та NEFCO, фото «МикВісті» узяте для ілюстрації

Миколаївська міська рада підписала угоду про побратимство з муніципалітетом італійського міста Барі.

Відповідну угоду підписали під час Міжнародної конференції з питань відновлення України у Римі 11 липня, передають «МикВісті».

«Ми офіційно починаємо співпрацю з італійським містом Барі. Під час конференції з відновлення України Миколаїв підписав угоду про побратимство з муніципалітетом Барі. Це партнерство не лише про документи, а про взаємну підтримку, обмін досвідом і проєкти, які допоможуть нашим громадам розвиватися», — повідомив міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич.

Віе зазначив, що місто потребує відновлення, «ми бачимо потенціал у співпраці з Барі в різних сферах — освіта, культура, економічний розвиток, обмін досвідом. І головне, що ми відчуваємо зацікавленість не лише на папері, а й у діях».

«Дякую своїй команді за системну роботу, і окрема подяка Генеральному консулу України в Неаполі Максиму Коваленку за сприяння у налагодженні міжнародних зв'язків! Впевнений, що ця співпраця принесе реальні результати обом сторонам», — додав мер.

Нагадаємо, Миколаївська міська рада також підписала грантову угоду з Північною екологічною фінансовою корпорацією (NEFCO) на суму понад 14 мільйонів євро.