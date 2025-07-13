У заповіднику на Миколаївщині народився бізон
-
- Аліна Квітко
-
•
-
9:55, 13 липня, 2025
-
У природному заповіднику «Єланецький степ» народився маленький бізон.
Про це повідомила Державна екологічна інспекція Південно-Західного округу.
Як пояснюють фахівці, бізонів завезли в межах екологічної програми, яка має на меті повернення великих копитних у степові екосистеми.
Ці тварини відіграють важливу роль у збереженні екосистеми: вони топчуть рослинність, створюють нові мікробіотопи та підтримують баланс у дикій природі.
«Він ще зовсім юний, але вже зараз він поводиться впевнено та активно освоює навколишній степ», – написали в екоінспекції.
«Єланецький степ» — єдиний степовий заповідник загальнодержавного значення в Україні. Його головна мета — зберегти залишки справжнього українського степу, який практично зник у природному середовищі.
Нагадаємо, що у тимчасово окупованому Криму власника сафарі-парку «Тайган», колаборанта Олега Зубкова поранив один із його левів. Зубков перебуває у реанімації, його готуються транспортувати до Сімферополя для операції.
Останні новини про: Екологія