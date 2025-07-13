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У заповіднику на Миколаївщині народився бізон

Бізони в степу. Фото: Державна екологічна інспекція Південно-Західного округуБізони в степу. Фото: Державна екологічна інспекція Південно-Західного округу

У природному заповіднику «Єланецький степ» народився маленький бізон

Про це повідомила Державна екологічна інспекція Південно-Західного округу.

Як пояснюють фахівці, бізонів завезли в межах екологічної програми, яка має на меті повернення великих копитних у степові екосистеми. 

Ці тварини відіграють важливу роль у збереженні екосистеми: вони топчуть рослинність, створюють нові мікробіотопи та підтримують баланс у дикій природі.

«Він ще зовсім юний, але вже зараз він поводиться впевнено та активно освоює навколишній степ», – написали в екоінспекції. 

«Єланецький степ» — єдиний степовий заповідник загальнодержавного значення в Україні. Його головна мета — зберегти залишки справжнього українського степу, який практично зник у природному середовищі.

Нагадаємо, що у тимчасово окупованому Криму власника сафарі-парку «Тайган», колаборанта Олега Зубкова поранив один із його левів. Зубков перебуває у реанімації, його готуються транспортувати до Сімферополя для операції.

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