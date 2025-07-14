У Миколаєві ремонтують дороги: на деяких вулицях частково обмежать рух
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- Даріна Мельничук
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17:09, 14 липня, 2025
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У Миколаєві цього тижня комунальне підприємство «ЕЛУ Aвтодоріг» ремонтує дорогу на кількох вулицях міста.
Про це повідомили в Миколаївській міській раді.
Цього тижня комунальники працюють на таких локаціях:
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вул. Морехідна, вул. Шосейна, вул. Малко-Тирнівська — фрезерування (зрізання старого асфальту);
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просп. Центральний (район Дормашини) — очищення колектора;
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вул. Велика Морська — прибирання території.
У зв’язку з цим на деяких ділянках можливе тимчасове обмеження руху транспорту. Водіїв просять бути уважними та враховувати це при плануванні маршрутів.
У міськраді також нагадали, що минулого тижня дорожники виконали значний обсяг робіт:
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фрезерування: вул. Малко-Тирнівська, Лазурна, Прибузька, Шосейна, Рюміна, Знам’янська;
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асфальтування: вул. Лазурна, Прибузька, Шосейна, Рюміна, Знам’янська;
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монтаж бордюрів і зливової системи: вул. Малко-Тирнівська, просп. Центральний, вул. Прибузька, Мала Морська, Маріупольська, Бузника;
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прибирання: вул. Малко-Тирнівська;
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очищення колодязів та колектора: просп. Центральний (колектор №4).
Нагадаємо, у Заводському районі збираються відремонтувати тротуарну дорогу по вулиці Євгенія Логінова. Загалом це близько п’яти кварталів покриття від будинку №15 до будинку №19.
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