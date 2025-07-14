У Миколаєві ремонтують дороги: на деяких вулицях частково обмежать рух

У Миколаєві ремонтують дороги. Фото: ЕЛУ автодоріг

У Миколаєві цього тижня комунальне підприємство «ЕЛУ Aвтодоріг» ремонтує дорогу на кількох вулицях міста.

Про це повідомили в Миколаївській міській раді.

Цього тижня комунальники працюють на таких локаціях:

вул. Морехідна, вул. Шосейна, вул. Малко-Тирнівська — фрезерування (зрізання старого асфальту);

просп. Центральний (район Дормашини) — очищення колектора;

вул. Велика Морська — прибирання території.

У зв’язку з цим на деяких ділянках можливе тимчасове обмеження руху транспорту. Водіїв просять бути уважними та враховувати це при плануванні маршрутів.

У міськраді також нагадали, що минулого тижня дорожники виконали значний обсяг робіт:

фрезерування: вул. Малко-Тирнівська, Лазурна, Прибузька, Шосейна, Рюміна, Знам’янська;

асфальтування: вул. Лазурна, Прибузька, Шосейна, Рюміна, Знам’янська;

монтаж бордюрів і зливової системи: вул. Малко-Тирнівська, просп. Центральний, вул. Прибузька, Мала Морська, Маріупольська, Бузника;

прибирання: вул. Малко-Тирнівська;

очищення колодязів та колектора: просп. Центральний (колектор №4).

Нагадаємо, у Заводському районі збираються відремонтувати тротуарну дорогу по вулиці Євгенія Логінова. Загалом це близько п’яти кварталів покриття від будинку №15 до будинку №19.