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У Миколаєві ремонтують дороги: на деяких вулицях частково обмежать рух

У Миколаєві ремонтують дороги. Фото:У Миколаєві ремонтують дороги. Фото: ЕЛУ автодоріг

У Миколаєві цього тижня комунальне підприємство «ЕЛУ Aвтодоріг» ремонтує дорогу на кількох вулицях міста.

Про це повідомили в Миколаївській міській раді.

Цього тижня комунальники працюють на таких локаціях:

  • вул. Морехідна, вул. Шосейна, вул. Малко-Тирнівська — фрезерування (зрізання старого асфальту);

  • просп. Центральний (район Дормашини) — очищення колектора;

  • вул. Велика Морська — прибирання території.

У зв’язку з цим на деяких ділянках можливе тимчасове обмеження руху транспорту. Водіїв просять бути уважними та враховувати це при плануванні маршрутів.

У міськраді також нагадали, що минулого тижня дорожники виконали значний обсяг робіт:

  • фрезерування: вул. Малко-Тирнівська, Лазурна, Прибузька, Шосейна, Рюміна, Знам’янська;

  • асфальтування: вул. Лазурна, Прибузька, Шосейна, Рюміна, Знам’янська;

  • монтаж бордюрів і зливової системи: вул. Малко-Тирнівська, просп. Центральний, вул. Прибузька, Мала Морська, Маріупольська, Бузника;

  • прибирання: вул. Малко-Тирнівська;

  • очищення колодязів та колектора: просп. Центральний (колектор №4).

Нагадаємо, у Заводському районі збираються відремонтувати тротуарну дорогу по вулиці Євгенія Логінова. Загалом це близько п’яти кварталів покриття від будинку №15 до будинку №19.

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