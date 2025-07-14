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Миколаївські парки проведуть прямий ефір: відповідатимуть на питання містян

Комунальне підприємство «Миколаївські парки» запрошує містян долучитися до інформаційного онлайн-етера, що відбудеться завтра 15 липня з 15:00 до 15:30 в Instagram.

Про це комунальники повідомили у Facebook.

Під час етеру представники підприємства розкажуть про свою діяльність та основні напрямки роботи, а також дадуть відповіді на запитання миколаївців.

Зазначимо, що у Миколаєві запустили серію онлайн-зустрічей з керівниками міських підприємств та управлінь. Під час ефірів жителі міста зможуть напряму ставити запитання та отримувати відповіді з перших вуст. Першим в прямий ефір вийшов генеральний директор МКП «Миколаївводоканал».

У комунальному підприємстві зазначають, що свої запитання можна залишити заздалегідь через Google Форму — відповіді нададуть під час трансляції.

Слід нагадати, що працівники КП «Парки» в розпал спеки продовжують косити траву у Миколаєві. Екологи кажуть, що через оголений ґрунт дерева втрачають здатність отримувати поживні речовини. Про це йдеться у статті «НикВести» «Як комунальне підприємство «Парки» озеленює Миколаїв під час війни?».

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