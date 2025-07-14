У Миколаєві тимчасово закривають садочки через проблеми з водопостачанням

Підземний садочок в Інгульському районі Миколаєва. Фото: «МикВісті»

У Миколаєві через відсутність водопостачання тимчасово закривають дитячі садочки. Наразі у міському управлінні освіти не знають, коли відновиться навчальний процес.

Про це у коментарі «МикВісті» повідомила керівниця управління освіти Миколаївської міської ради Ганна Личко.

У понеділок, 14 липня, батькам почали надходити повідомлення про те, що з 15 липня дітей у садочки не прийматимуть через проблеми з водопостачання. Щоб роз’яснити ситуацію «МикВісті» звернулися до заступника Миколаївського міського голови з гуманітарних питань Анатолія Петрова, однак він не зміг прокоментувати ситуацію.

Пояснення надала начальниця управління освіти Миколаївської міської ради Ганна Личко. За її словами, закриття садочків — це вимушені заходи, адже без централізованого водопостачання вони не зможуть працювати.

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—У нас садочки на централізованому водопостачанні, тому у нас немає більше де взяти воду. На завтра у нас призупинено освітній процес. Якщо вода відновиться, ми відновимо процес у звичному форматі…Ми без води не можемо. Нам треба їсти приготувати, посуд помити. Вибачте, дітям руки помити. Воно все взаємопов’язане, — говорить Ганна Личко.

Також вона зазначила, що у деяких дитячих садочках є свердловини, проте вони задіяні на забезпечення водою населення.

— У нас у деяких є свердловини, але ці свердловини так само працювали на видачу води населенню. Тому, якщо ми будемо працювати на дитячий садочок, то населення буде без води. У закладах освіті більшість систем очистки води працює на мережі водоканалу, — додала вона.

Нагадаємо, що зранку миколаївців попередили про проблеми з подачею води через аварію на об'єкті Управління каналів річки Інгулець. Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім зазначив, що бригади працюють над усуненням аварії, відновлювальні роботи планують завершити протягом доби.

Однак на «Миколаївводоканалі» не уточнюють про строки виконання відновлювальних робіт. Станом на 15:30 на комунальному підприємстві повідомили, що фахівці робить все можливе для усунення наслідків та попросили містян зберігати спокій і не піддаватись паніці.