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У Києві можуть змінити правила перевезення собак у метро: йде опитування

У київському метро можуть змінити правила перевезення собак. Фото: vechirniy.kyiv.uaУ київському метро можуть змінити правила перевезення собак. Фото: vechirniy.kyiv.ua

Київський метрополітен ініціював обговорення нового проєкту правил щодо перевезення собак у підземці. Зміни розробили після звернень мешканців та петиції, яку підтримали містяни.

Про це повідомили у Київському метрополітені.

Опитування вже доступне у застосунку «Київ Цифровий». Якщо кияни його підтримають, з'являться чіткі правила для перевезення тварин:

  • малих собак дозволять перевозити лише в сумках із водонепроникним або абсорбуючим дном — пес має повністю перебувати всередині;
  • великі собаки мають бути у намордниках і на короткому повідку;
  • проїзд з тваринами буде дозволено лише у першому та останньому вагонах і в міжпікові години;
  • власники тварин повинні дотримуватися санітарних норм і правил безпеки.

Якщо проєкт підтримає більшість, його винесуть на розгляд Київради. Після ухвалення — нові правила почнуть діяти на піврічному тестовому періоді. Протягом цього часу фахівці метрополітену вивчатимуть, як зміни впливають на безпеку та комфорт пасажирів. За потреби — правила вдосконалять.

Нагадаємо, нещодавно Кабінет Міністрів України вперше затвердив єдині правила перевезення тварин у міжміських та міжнародних автобусах. У міністерстві зазначають, що нові правила сприятимуть зручності пасажирів, безпеці перевезень та дотриманню гуманного поводження з тваринами. Нові правила визначають особливості перевезення тварин різного розміру та ваги. Серед обов’язкових правил до всіх домашніх тварин — наявність ветеринарного документа.

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