ДЖКГ Миколаєва додатково витратить ₴13,5 млн на ремонт зруйнованої багатоповерхівки в Корабельному районі

Житловий будинок по вулиці Самойловича 8А у Корабельному районі Миколаєвапісля обстрілу, 23 жовтня 2022 рік, фото «МикВісті»

У Миколаєві триває відновлення житлового будинку в Корабельному районі по вулиці Самойловича, 8А, який постраждав від російського ракетного удару восени 2022 року. На ремонт виділили ще 13,5 мільйонів гривень. Раніше на відновлення об’єкта було спрямовано 15 мільйонів гривень.

Про це свідчать дані з тендерної документації на платформі Prozorro.

Мова йде про житловий будинок по вулиці Самойловича, 8А. Російський обстріл багатоповерхівки стався у ніч на 23 жовтня 2022 року. Тоді ракети типу С-300 влучили два будинки поруч. Внаслідок ракетного удару поранення отримали п’ятеро людей, ще трьох госпіталізували, а двом — надали допомогу амбулаторно.

Згідно з першим тендером, підрядник мав виконати демонтажні роботи (розібрати покриття підлоги, стін та стелі), посилити стінові панелі, виконати роботи з утеплення покриттів, улаштувати тепло- та звукоізоляцію, відремонтувати балкони, облаштувати пандуси, замінити вікна і двері.

Житловий будинок по вулиці Самойловича 8А у Корабельному районі Миколаєвапісля обстрілу, 23 жовтня 2022 рік Житловий будинок по вулиці Самойловича 8А у Корабельному районі Миколаєвапісля обстрілу, 23 жовтня 2022 рік, фото «МикВісті» Житловий будинок по вулиці Самойловича 8А у Корабельному районі Миколаєвапісля обстрілу, 23 жовтня 2022 рік, фото «МикВісті»

Відповідно до нового тендеру на ремонт будинку спрямують ще 13 мільйонів 535 тисяч 275 гривень. Згідно з технічним завданням, підрядник має виконати низку будівельних робіт: облаштувати покрівлю з ПВХ-мембрани, замінити вікна й двері, відновити балкони (включно з бетонуванням плит, встановленням поручнів і оздобленням стін), провести внутрішні оздоблювальні роботи у під’їздах — штукатурення, шпаклювання, фарбування. Також передбачено укладання плитки на підлозі та сходах, монтаж електрообладнання (освітлення, щити, проводка, заземлення), а також установку системи блискавкозахисту.

Наразі учасники мають змогу подати свої пропозиції, підрядника оберуть на аукціоні 5 серпня.

Нагадаємо, що Департамент житлово-комунального господарства Миколаєва оголосив відкриті торги на капітальний ремонт пошкодженого внаслідок атаки будинку по вулиці Адміральська, 21. Очікувана вартість робіт після коригування проєкту складає 12,6 мільйонів гривень.