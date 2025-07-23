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Сирський: підвищення виплат може залучити більше чоловіків до армії

Олександр Сирський. Фото: sud.uaОлександр Сирський. Фото: sud.ua

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський вважає, що підвищення грошових виплат може збільшити кількість охочих укласти контракт із армією.

Про це він сказав в інтерв’ю американському виданню The Washington Post.

Сирський зауважив, що перекидання більшої кількості військових на фронт залишається серйозною проблемою. При цьому він підкреслив, що все, що стосується мобілізації, є дуже конфіденційним.

Він також послався на результати опитування серед молоді віком 18–24 роки, яке показало: головною мотивацією для вступу на контрактну службу є саме великі грошові виплати.

— Якщо їх збільшити, то буде більше охочих, — сказав Олександр Сирський.

Водночас він визнав, що російська армія має більше фінансових можливостей для залучення контрактників.

Нагадаємо, що процес мобілізації в Україні відбувається за планами, затвердженими Генеральним штабом і командуванням Збройних Сил. Щомісяця до війська залучають до 30 тисяч людей.

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