Сирський: підвищення виплат може залучити більше чоловіків до армії
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- Марія Хаміцевич
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15:37, 23 липня, 2025
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Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський вважає, що підвищення грошових виплат може збільшити кількість охочих укласти контракт із армією.
Про це він сказав в інтерв’ю американському виданню The Washington Post.
Сирський зауважив, що перекидання більшої кількості військових на фронт залишається серйозною проблемою. При цьому він підкреслив, що все, що стосується мобілізації, є дуже конфіденційним.
Він також послався на результати опитування серед молоді віком 18–24 роки, яке показало: головною мотивацією для вступу на контрактну службу є саме великі грошові виплати.
— Якщо їх збільшити, то буде більше охочих, — сказав Олександр Сирський.
Водночас він визнав, що російська армія має більше фінансових можливостей для залучення контрактників.
Нагадаємо, що процес мобілізації в Україні відбувається за планами, затвердженими Генеральним штабом і командуванням Збройних Сил. Щомісяця до війська залучають до 30 тисяч людей.