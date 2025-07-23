У Миколаєві створили інвестиційну раду: її очолив мер Сєнкевич

Миколаївська міська рада, фото: мерія Миколаєва

Виконавчий комітет Миколаївської міської ради запровадив створення інвестиційної ради — консультативно-дорадчого органу, який опікуватиметься координацією та моніторингом публічних інвестицій у місті.

Таке рішення було прийнято сьогодні, 23 липня, пишуть «МикВісті».

Головою ради став міський голова Олександр Сєнкевич. Також до складу ради увійшов його перший заступник — Віталій Луков. Секретаркою призначено головну спеціалістку відділу проєктів та співпраці з міжнародними організаціями Ірину Довгань. До складу також увійшли заступники міського голови Юрій Андрієнко, Сергій Коренєв, Анатолій Петров, керуючий справами виконкому Андрій Волков, секретар міськради Дмитро Фалько та директорка департаменту економічного розвитку Тетяна Шуліченко.

— Дуже жалкую, що сьогодні немає директора департаменту економічного розвитку, вона б розповіла, навіщо потрібна ця інвестиційна рада. Всі ви бачили її склад, там до проєкту рішення є положення. Це зміни у нашому законодавстві для прогнозування бюджету на найближчі роки. Фактично змінюється порядок. Це стосується не приватних інвестицій, бізнесу, а якраз публічних інвестицій. Тому я б попросив, щоб нам зробила доповідь пані Шуліченко на найближче засідання виконкому, — сказав міський голова.

Основні завдання ради:

розробка та погодження середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій;

формування єдиного портфеля інвестиційних проєктів;

моніторинг та аналіз реалізації інвестицій;

підготовка рекомендацій для підвищення ефективності інвестування;

налагодження співпраці з бізнесом, громадськістю, міжнародними донорами та партнерами.

Рішення про створення ради підтримали 13 членів виконкому.

Нагадаємо, раніше інвестиційну раду створила Коблівська сільська рада — це дорадчий орган, який займатиметься підготовкою, оцінкою та моніторингом інвестиційних проєктів, що реалізуються на території громади.