  • середа

    23 липня, 2025

  • 32.5°
    Переважно ясно

    Миколаїв

  • 23 липня , 2025 середа

  • Миколаїв • 32.5° Переважно ясно

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

У Миколаєві створили інвестиційну раду: її очолив мер Сєнкевич

Миколаївська міська рада, фото: мерія МиколаєваМиколаївська міська рада, фото: мерія Миколаєва

Виконавчий комітет Миколаївської міської ради запровадив створення інвестиційної ради — консультативно-дорадчого органу, який опікуватиметься координацією та моніторингом публічних інвестицій у місті.

Таке рішення було прийнято сьогодні, 23 липня, пишуть «МикВісті».

Головою ради став міський голова Олександр Сєнкевич. Також до складу ради увійшов його перший заступник — Віталій Луков. Секретаркою призначено головну спеціалістку відділу проєктів та співпраці з міжнародними організаціями Ірину Довгань. До складу також увійшли заступники міського голови Юрій Андрієнко, Сергій Коренєв, Анатолій Петров, керуючий справами виконкому Андрій Волков, секретар міськради Дмитро Фалько та директорка департаменту економічного розвитку Тетяна Шуліченко.

— Дуже жалкую, що сьогодні немає директора департаменту економічного розвитку, вона б розповіла, навіщо потрібна ця інвестиційна рада. Всі ви бачили її склад, там до проєкту рішення є положення. Це зміни у нашому законодавстві для прогнозування бюджету на найближчі роки. Фактично змінюється порядок. Це стосується не приватних інвестицій, бізнесу, а якраз публічних інвестицій. Тому я б попросив, щоб нам зробила доповідь пані Шуліченко на найближче засідання виконкому, — сказав міський голова.

Основні завдання ради:

  • розробка та погодження середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій;

  • формування єдиного портфеля інвестиційних проєктів;

  • моніторинг та аналіз реалізації інвестицій;

  • підготовка рекомендацій для підвищення ефективності інвестування;

  • налагодження співпраці з бізнесом, громадськістю, міжнародними донорами та партнерами.

Рішення про створення ради підтримали 13 членів виконкому.

Нагадаємо, раніше інвестиційну раду створила Коблівська сільська рада — це дорадчий орган, який займатиметься підготовкою, оцінкою та моніторингом інвестиційних проєктів, що реалізуються на території громади.

Останні новини про: Виконком Миколаївської міської ради

В Інгульському районі Миколаєва планують знести ще дві зупинки
У Миколаєві з 1 вересня подорожчає харчування в школах та профтехучилищах
Виконком Миколаєва затвердив створення Ситуаційного центру: він має полегшити роботу служб у разі критичних ситуацій
Реклама

Читайте також:

новини

Виконком Миколаєва затвердив створення Ситуаційного центру: він має полегшити роботу служб у разі критичних ситуацій

Аліса Мелік-Адамян
новини

«12414 — номер вашої ганьби»: миколаївці з прапорами Правого сектору протестують проти закону обмеження роботи НАБУ і САП

Аліса Мелік-Адамян
новини

Двоє суддів з Миколаєва претендують на посади в Конституційному суді

Катерина Середа
новини

Усі миколаївські «Слуги» підтримали позбавлення незалежності НАБУ та САП

Аліса Мелік-Адамян
новини

Смаколики, дрони та мильні засоби: Сєнкевич поїхав на Схід, й передав допомогу військовим

Даріна Мельничук

Останні новини про: Виконком Миколаївської міської ради

Виконком Миколаєва затвердив створення Ситуаційного центру: він має полегшити роботу служб у разі критичних ситуацій
У Миколаєві з 1 вересня подорожчає харчування в школах та профтехучилищах
В Інгульському районі Миколаєва планують знести ще дві зупинки

Миколаївці з прапорами Правого сектору протестують проти закону обмеження роботи НАБУ і САП

3 години тому

Виконком Миколаєва затвердив створення Ситуаційного центру: він має полегшити роботу служб у разі критичних ситуацій

СУСПІЛЬСТВО

Аліса Мелік-Адамян

Головне сьогодні