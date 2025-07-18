У Коблевому створили раду для роботи з інвестиційними проєктами

Коблеве. Фото: Facebook/ Фотогалерея міст та сіл України

Коблівська сільська рада створила інвестиційну раду — дорадчий орган, який займатиметься підготовкою, оцінкою та моніторингом інвестиційних проєктів, що реалізуються на території громади.

Відповідне рішення ухвалили на сесії Коблівської громади.

Метою створення ради є покращення інвестиційного клімату, залучення фінансування та підтримка стратегічних ініціатив у сфері економіки, інфраструктури й соціального розвитку. У складі ради — представники сільради, комунальних підприємств, громадськості та місцевого бізнесу. Головою інвестиційної ради став сільський голова Володимир Панич.

До ради також увійшли профільні заступники, керівники відділів, представники медичної, освітньої та комунальної сфер, а також бізнес і громадськість.

Згідно з затвердженим положенням, рада розглядатиме інвестиційні проєкти, перевірятиме їхню доцільність, аналізуватиме техніко-економічні обґрунтування, а також формуватиме пропозиції до пріоритетів інвестиційної політики громади. Організаційне забезпечення її діяльності покладено на відділ економічного розвитку та інвестицій.

Рада проводитиме засідання щонайменше раз на квартал, а її рішення оформлюватимуться протоколами та публікуватимуться на офіційному сайті громади. Щороку інвестрада звітуватиме про свою діяльність перед виконавчим комітетом та громадськістю.

Скриншот проєкту рішень

Ситуація на пляжі у Коблевому

Нагадаємо, що пляжі в Коблевому залишаються офіційно закритими через небезпеку, пов’язану з воєнним станом та можливою мінною загрозою. Нещодавно, «МикВісті» писали про те, що у соцмережах з початку липня з’являються відео з узбережжя, а 8 липня блогери опублікували кадри з великою кількістю людей на пляжі, попри огорожі та застережні знаки.

Як повідомили в Миколаївській ОВА, поліцейські спілкуються з адміністраторами баз відпочинку та з самими відпочивальниками, закликаючи не порушувати обмеження.

Крім того, вхід на пляж перегородили та встановили інформаційні таблички з попередженнями про мінну небезпеку. Не зважаючи на це відпочивальники знаходять невелику щілину між блоками та пролазять на узбережжя.

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Після цього голова громади Володимир Панич зазначив, що прохід закрили. Також на пляжі риють рів, щоб остаточно завадити людям проходити на небезпечні території.

Туристичний сезон на Миколаївщині

Через воєнну ситуацію морське узбережжя, включно з курортами Коблево, Лугове, Рибаківка та Очаків, у 2025 році офіційно залишиться закритим. Натомість жителям Миколаєва пропонують альтернативу — відпочинок біля річок і лиманів у безпечних локаціях, які проходять обстеження. Про це йдеться у статті «МикВісті» «Море під забороною. Де безпечно відпочити влітку на Миколаївщині?».

Загалом з початку повномасштабного вторгнення Коблівська громада втратила 123,2 мільйона гривень доходу — через заборону доступу до морських пляжів.

Однак на Миколаївщині є Тилігульський лиман — одне з небагатьох місць, де після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну не заборонено відпочивати. З кожним роком ця туристична локація стає все популярнішою. Про те, як змінився туристичний магніт з часом і чи не становить наплив туристів загрозу для унікальної природи біля лиману, читайте у матеріалі «МикВісті»: «Тилігульський лиман у часи війни: як природа та туризм співіснують в умовах зростаючої популярності»

Крім того, все більше українців звертають увагу на пляжі у Одеській та Миколаївській області. Саме тут можна організувати відпочинок біля моря. Про те, які пляжі відкриті у цих містах офіційно та наскільки там безпечно читайте у матеріалі «МикВісті»: «Ракета летить 1 хвилину. Ми не встигнемо добігти до укриття». Яким буде пляжний сезон-2025 на півдні?

Загалом у 2024 році громади Миколаївської області отримали понад 1,5 мільйона гривень туристичного збору — це майже вдвічі більше, ніж у 2023-му.